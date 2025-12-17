¡ALERTA! Escuelas Clandestinas en Perú Roban el Futuro de tus Hijos

Existen algunos casos en el Perú que están en investigación y en proceso de denuncia periodística

El panorama educativo en Perú enfrenta una grave amenaza: la proliferación de colegios informales o «bambas» que operan fuera de la ley, engañando a miles de padres de familia y condenando a los estudiantes a un futuro incierto. Conocemos de primera mano algunos casos que están en investigación.

Estos colegios operan de forma clandestina, a menudo utilizando códigos modulares de otras instituciones u ofreciendo certificados de estudios a nombre de terceros, y presentan riesgos como la precariedad de la enseñanza y la falta de garantías legales.

El engaño es mayúsculo: tras pagar pensiones durante un año, los alumnos reciben certificados de estudio sin validez oficial, o en su defecto certificados como si fuera una sede de otra institución educativa o de un consorcio. En este último caso, también es una grave infracción que una empresa educativa tenga sedes sin la licencia respectiva.

El Engaño Documentario: La Estafa de los «Códigos Prestados

«El modus operandi de estas escuelas clandestinas es el fraude. Para simular legalidad, recurren a prácticas como:

Uso Ilegal de Códigos Modulares: Emplean el código modular de colegios autorizados para registrar notas de forma fraudulenta, haciéndose pasar por instituciones legales.

Certificados Falsos: Entregan documentos a nombre de otras escuelas, dejando a los padres con un papel sin peso legal.

Condiciones Peligrosas: La infraestructura es a menudo precaria, y el personal docente carece de la titulación y capacitación requeridas por el Minedu, resultando en una enseñanza de bajísima calidad.

Trabajadores informales: De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el rubro de Educación, particularmente la educación privada, es uno de los más informales del Perú. Ello quiere decir que muchos de estos trabajadores no cuentan con sus derechos y beneficios sociales.

Lo que debe hacer un estudiante afectado

La denuncia es la herramienta más poderosa que tienen los padres para proteger no solo a sus propios hijos, sino a toda la comunidad educativa. Para ello el Ministerio de Educación ofrece una plataforma donde se puede reportar los casos, se llama Identicole. Allí también se puede consultar si la escuela donde está su hijo ofrece las garantías necesarias de una escuela formal.