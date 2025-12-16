Tumbes instala control sanitario en frontera por casos de influenza H3N2 en el país

La Diresa Tumbes dispuso puestos de vigilancia en la frontera con Ecuador tras confirmarse dos contagios en menores de edad. Habrá vacunación gratuita para peruanos y extranjeros.

Tras la confirmación de los dos primeros casos de influenza estacional A H3N2 en Perú, la Dirección Regional de Salud de Tumbes instaló puestos de control y vigilancia sanitaria en el Puente Internacional que conecta con Ecuador. La medida responde a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y las disposiciones del Ministerio de Salud para prevenir el ingreso de personas contagiadas.

Control fronterizo y vacunación abierta

El director de la Diresa Tumbes, Harol Burgos Herrera, detalló la estrategia implementada. «Nosotros el día de hoy nos estamos instalando aquí en el puente Internacional con nuestro control de vigilancia, con nuestro personal de enfermería técnica para que haga el control sobre algún sospechoso y después también se va a poner un puesto de vacunación», explicó.

Los puestos atenderán tanto a peruanos como extranjeros. Cada punto contará con dos técnicos en turnos de 7 a.m. a 1 p.m. y de 1 p.m. a 7 p.m. La vacuna contra la influenza estará disponible gratuitamente.

Dos menores ya recibieron alta médica

El Ministerio de Salud confirmó que los casos corresponden a un niño de un año y otro de nueve años. Ambos fueron atendidos en centros de salud, respondieron al tratamiento y ya recibieron el alta.

El viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, minimizó la alarma. «Esto significa que nuestro sistema de vigilancia ha funcionado; se han realizado los análisis correspondientes», señaló. Rojas destacó la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

El viceministro precisó que los casos se habrían producido por el cambio de temporada. Este fenómeno incrementa la circulación de virus respiratorios. El Minsa mantiene activo el monitoreo epidemiológico en diferentes regiones. El sistema de alerta temprana permite identificar nuevas cepas de influenza en territorio nacional. La instalación de controles en Tumbes forma parte de esta estrategia preventiva.