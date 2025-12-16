Selección de Perú Sub 16 debutó con empate ante Colombia 1-1 en Copa UC en Santiago

La Selección Peruana Sub 16 inició su participación hoy en la XVIII Copa UC Pullman Hotels, que se disputa en Santiago de Chile, con un empate 1-1 ante su similar de Colombia por el Grupo “A”, que además lo integran Qatar y Universidad Católica, mientras que en el Grupo “B” se encuentran Independiente del Valle, Argentina, Chile y Venezuela.

El equipo peruano se adelantó en el marcador gracias a un gol de Adriano Ortega a los 4’ de juego. Sin embargo, la escuadra “cafetera” reaccionó y logró la paridad a través de Eder Torres, a los 34’, con el cual se fueron al descanso. En el complemento, el marcador no se movió y ambos seleccionados se repartieron los puntos.

Este miércoles, por la segunda fecha en horas de la tarde, Perú enfrentará a la Universidad Católica de Chile, mientras que Colombia se medirá horas antes frente a Qatar. El jueves, la Bicolor se medirá a Qatar, mientras que la Universidad Católica jugará contra Colombia.