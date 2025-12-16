San Luis brilla más en Navidad en parques y plazas

Con mucha alegría y entusiasmo, la Municipalidad de San Luis realizó el encendido de la magia de la navidad en los parques más emblemáticos del distrito: Horacio Patiño de la urbanización La Viña y la Plazoleta San Juan Macías de la urbanización Túpac Amaru.

Los espacios públicos fueron adornados e iluminados con más de 100,000 mil bombillas navideñas lo cual fue la sensación de las familias, en especial de las niños y niños., que se tomaron muchas fotos en la casa de Papá Noel, el Túnel de los Deseos, el Nacimiento en el Retablo Ayacuchano.

Además los eventos contaron con la participación de shows navideños y la presentación estelar de Los Toribianitos del Perú. De esta manera, la gestión municipal que lidera el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, reafirma su compromiso en continuar impulsando eventos de integración vecinal y los sentimientos navideños.