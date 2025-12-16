PSG deberá pagarle millonaria suma a Mbappé en duro litigio sostenida por ambas partes

El Tribunal de Derechos Laborales de Francia, determinó que el club París Saint-Germain deberá pagarle al atacante Kylian Mbappé, actualmente en el Real Madrid de España, una fuerte suma, en un duro litigio que llevó un buen tiempo de parte de ambas partes.

El Tribunal determinó que el PSG debe pagarle a Mbappé el montó de 61 millones de euros, que quedaron pendientes del último año de contrato del jugador en la temporada 2023-2024. El club francés puede recurrir la sentencia en el Tribunal de Apelación.

Si bien PSG aseguró que el futbolista había aceptado verbalmente renunciar a esa cantidad, la defensa de Mbappé señaló que eso nunca ocurrió, y están conformes con la decisión del Tribunal de Derechos Laborales del país galo.