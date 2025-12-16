POLICÍA INCAUTA MILES DE CIGARRILLOS ILEGALESEN EMPRESA DE TRANSPORTES DE LA VICTORIA

Estaban listos para ser enviados como encomienda hacia Satipo

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía frustró el envió de un cargamento de cigarrillos de procedencia ilegal hacia la ciudad de Satipo, para su comercialización durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El operativo se realizó en el marco de las acciones de la Dirección de la Policía Fiscal para combatir los delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual.

La intervención se realizó en la agencia Expreso El Ruso, ubicado en la avenida Luna Pizarro N° 423, donde se encontró cinco paquetes que estaban listos para ser enviados como encomienda teniendo como remitente y destinatario a Roly Colachahua.

Los cigarrillos de la marca Carlyle no tenían documentos que acrediten su ingreso legal al país, por lo que se procedió a su incautación por el presunto delito aduanero.

Los cigarrillos fueron fabricados en Paraguay, e ingresadas al país por mafias de contrabandistas que utilizan la misma logística que las organizaciones criminales transnacionales.