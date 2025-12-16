Poder Judicial garantiza que personas migrantes encuentren una puerta abierta en la impartación de justicia

Institución organiza congreso internacional y nacional sobre estándares para el acceso a la justicia de población refugiada.

El Poder Judicial garantiza de manera imperiosa que cada niño, niña, adolescente, mujer maltratada, persona adulta mayor o víctimas de trata, que sean migrantes o solicitantes de refugio, encuentren en el sistema de justicia, no un muro, sino una puerta abierta para ser atendidos con dignidad.

Así lo sostuvo la jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal tras declarar inaugurado el IV Congreso Internacional y Nacional sobre Estándares para el Acceso a la Justicia de Población Refugiada, Migrante y otras Personas con Necesidad de Protección, en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

“Detrás de cada caso que llega a nuestras cortes superiores hay un pasado marcado por riesgo, ruptura y miedo, pero también esperanza: la de ser recibidos con dignidad”, anotó.

Álvarez Olazábal destacó, además, que el certamen tiene como objetivo fortalecer la protección internacional de la población refugiada, migrante y de quienes requieren atención específica.

“Este es un espacio con sentido humano y tiene como propósito seguir con la consolidación del acceso a la justicia como derecho fundamental para quienes enfrentan uno de los procesos más difíciles: el desplazamiento forzado”, afirmó.

PERÚ EN SEGUNDO

Como se sabe, el Perú es el segundo país que acoge al mayor número personas migrantes provenientes de Venezuela, después de Colombia, con alrededor de 1 millón 700 mil.

De otro lado, Álvarez Olazábal resaltó la participación en el congreso de destacados especialistas, quienes abordaron temas como la trata de personas (llamada la esclavitud del siglo XXI), protección internacional, lucha contra la violencia de género y los nuevos retos de la movilidad humana en entornos cada vez más complejos

“Cada ponencia busca recordarnos que no hay justicia posible si no se reconoce el contexto, si no se comprenden las vulnerabilidades —porque no es una, son varias que se interceptan— y si no, no se observa a la persona en toda su complejidad”, enfatizó.

La jueza suprema expresó su agradecimiento a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR Perú), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados de Lima Sur, entidades que contribuyeron a la realización de este evento académico

Durante el certamen, el juez supremo Iván Guerrero López alertó que 497 mil personas en el Perú se reconocen como víctimas de trata de personas, cifra que calificó de alarmante.

“Esta cifra demuestra que este delito es más común de lo que parece”, expresó durante su exposición “Acceso a la justicia para personas refugiadas y migrantes víctimas de trata de personas: barreras y estándares internacionales de protección”.

ESCLAVITUD MODERNA

Guerrero López explicó que la trata ocurre cuando se capta, transporta, traslada, recibe y/o retiene a una persona en contra de su voluntad para explotarla y que, solo el 20% de la población peruana, conoce la definición de este delito.

Señaló que la trata, como fenómeno criminal, es considerada parte de la esclavitud moderna y, en la mayoría de los casos, se perpetra mediante engaños (falsas ofertas de empleo, modelaje, becas de estudio), seducción, coacción (amenazas, violencia), rapto y abuso de situaciones de vulnerabilidad.

Por su parte, Mariana Mendiola Hidalgo, oficial Asociada de Protección de ACNUR en el Perú, advirtió que el número de personas migrantes en el mundo ha aumentado en los últimos 30 años, registrándose en 2024 la cifra de más de 123 millones de personas desplazadas por la fuerza.

La funcionaria detalló que esta cifra corresponde a personas que han huido de su país por ser víctimas de persecución, conflicto, violencia, violaciones de derechos humanos o circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Reveló, asimismo, que Venezuela lidera la lista de personas refugiadas, seguida de Siria, Afganistán y Ucrania, siendo estos tres últimos países afectados por conflictos armados, a diferencia del país caribeño.

ACNUR EN EL PAÍS

El trabajo de ACNUR está enfocado en zonas geográficas donde se han asentado o transitan muchas personas refugiadas, como Lima Metropolitana y las regiones fronterizas de Tumbes, al norte, y Tacna, al sur, así como en Ica, Arequipa y en Madre de Dios, en la frontera con Brasil y Bolivia.

Según esta agencia de las Naciones Unidas, la capital peruana, Lima, es la ciudad fuera de Venezuela con la mayor cantidad de personas venezolanas, con más de un millón de ellas.

Asimismo, el Perú es el tercer país del mundo que alberga a más personas solicitantes de la condición de refugiado, con más de 548 mil hasta junio de 2025.