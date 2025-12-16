Planetario alcanzó cifra récord de visitantes

El Planetario Nacional “Mutsumi Ishitsuka” del Instituto Geofísico del Perú (IGP), alcanzó la cifra de récord de visitantes con casi 10 mil asistentes, entre escolares y adultos, que disfrutaron de los diversos espectáculos astronómicos y documentales.

“El IGP continúa fortaleciendo su compromiso con la difusión de contenido científico mediante una variada programación dirigido a niños, niñas, jóvenes y adultos. En el 2024, el Planetario recibió a 6,188 visitantes mientras que este año llegaron 9,332, es decir, se registró un incremento de 50.8%”, destacó el jefe institucional del IGP, Hernando Tavera.

Resaltó que el lanzamiento de la proyección “Constelaciones Incas” destacó en el presente año, seguidas de “Los cielos de América”.

El Planetario fue inaugurado el 26 de junio de 2008, gracias a una donación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) al IGP, en honor al reconocido astrónomo japonés Mutsumi Ishitsuka, quien trabajó por más de 50 años en el IGP.