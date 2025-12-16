Perú confirma dos casos de influenza A H3N2: autoridades descartan nueva pandemia

El CDC Perú asegura que se trata de la circulación normal de la gripe estacional y llama a la calma mientras refuerza medidas preventivas



El Ministerio de Salud confirmó este lunes los primeros dos casos de influenza A H3N2 subclado K en territorio peruano. Los pacientes son menores de uno y ocho años que ya recibieron el alta médica tras ser atendidos en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y el Hospital Hipólito Unanue. La noticia generó inquietud en sectores de la población que aún guardan memoria de la crisis sanitaria reciente.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), descartó de manera enfática cualquier escenario pandémico. «Es importante aclarar que no estamos frente a ninguna pandemia», afirmó en declaraciones a La Rotativa del Aire. El especialista explicó que lo que ocurre en el hemisferio norte representa el comportamiento habitual de la gripe estacional que aparece cada año.

La única novedad radica en la identificación del subclado K, una variante similar a otros virus de influenza que circulan anualmente. «Entonces no hay motivo de preocupación», recalcó Munayco. Esta aclaración busca evitar el pánico innecesario frente a un fenómeno que las autoridades sanitarias consideran completamente manejable dentro de los protocolos existentes.

Medidas preventivas siguen vigentes

Aunque Munayco minimizó el riesgo, insistió en mantener las prácticas preventivas aprendidas durante la pandemia de COVID-19. El lavado de manos resulta clave porque estas enfermedades se transmiten al tocar objetos contaminados. También recomendó mantener la higiene al toser, ventilar los ambientes aprovechando el verano y usar mascarilla solo en casos específicos.

«Si yo estoy enfermo en mi casa y mi abuelito tiene alguna comorbilidad, sería bueno que su abuelito pueda usar mascarilla», ejemplificó el director del CDC Perú. Estas medidas apuntan a proteger especialmente a los grupos vulnerables sin alterar la vida cotidiana de la población general.

Vacunación avanzada pero con existencias limitadas

El Minsa viene aplicando vacunas contra la influenza desde marzo. Ha alcanzado casi el 60% de cobertura en población vulnerable y el 100% en niños menores. Sin embargo, Munayco advirtió que las existencias se agotan porque el año termina. La población puede verificar disponibilidad en la web del Minsa, redes sociales o llamando al 113.

La vacuna está destinada exclusivamente a grupos vulnerables: menores de cinco años, adultos mayores y personas con comorbilidades como enfermedades respiratorias crónicas o cardiovasculares. «Estas personas son las que el Ministerio de Salud prioriza y cada año protege contra esta enfermedad», concluyó Munayco.