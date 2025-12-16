PAE y SNI reafirman importancia de productos para escolares cuenten con calidad e inocuidad de alimentos para escolares

• Directora Ejecutiva del PAE lamentó la negativa de empresas cárnicas a conformar mesas técnicas a favor de la alimentación escolar.

Hoy, en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), se llevó a cabo una importante reunión de trabajo que contó con la participación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En la cita, ambas instituciones reafirmaron su compromiso de priorizar que los productos destinados a los escolares cuenten con la ficha técnica correspondiente, como mecanismo fundamental para garantizar la calidad, la nutrición y la inocuidad de los alimentos que reciben los estudiantes del país.

Durante el encuentro, la directora ejecutiva del PAE, Saby Mauricio, señaló que dichas fichas técnicas, aprobadas por Perú Compras, permiten verificar el cumplimiento de los criterios técnicos y nutricionales establecidos por la normativa vigente, asegurando que todos los alimentos planificados en las preparaciones de nuestros escolares sean inocuos y no afecten la salud, además de la entrega oportuna y segura de los alimentos en el marco del servicio de alimentación escolar.

En ese contexto, el PAE convocó a las empresas productoras de alimentos cárnicos —que también participaron en la reunión en la SNI— a conformar mesas técnicas en las que se pretendía brindar asistencia y orientación para que puedan adecuarse a los estándares requeridos y, de este modo, participar en futuros procesos de contratación del programa.

No obstante, la directora ejecutiva lamentó la negativa de dichas empresas a integrar estos espacios, precisando que no están vinculados al proceso de compras actualmente en curso, sino que buscan fortalecer la oferta de productos para las siguientes convocatorias, bajo un enfoque técnico y transparente.

Finalmente, el PAE reiteró su disposición permanente al diálogo con los distintos sectores productivos, reafirmando que la seguridad, la nutrición y el bienestar de los escolares constituyen la principal prioridad del Estado.