Pablo Guede fue presentado hoy como DT de Alianza Lima: «Objetivo será campeonar en el 2026»

El argentino Pablo Guede fue presentado hoy oficialmente como nuevo entrenador de Alianza Lima y no ocultó su entusiasmo por este importante desafío en su carrera profesional. Destacó la ilusión con la que asume el proyecto y la claridad con la que la dirigencia le planteó los objetivos para la temporada 2026.

“Estoy feliz e ilusionado con los objetivos del año 2026. Desde que me llamaron y me explicaron el proyecto, entendí que era un reto muy especial. Llegar al equipo más grande del Perú, con un plantel que te brinda las herramientas para competir, es algo muy motivador. Fueron muy claros conmigo y eso me gustó”, señaló durante la conferencia de prensa, efectuada en Matute.

Sobre su propuesta futbolística, Guede explicó que prioriza un juego intenso y protagónico. “Me gusta que mis equipos presionen y sean protagonistas de manera constante. Sé que debe existir un equilibrio y trataré de implementarlo para alcanzar los resultados”, afirmó.

El técnico también se refirió a su forma de manejar el grupo y a la importancia de la disciplina. “Soy un entrenador que pone reglas claras. El objetivo grupal está por encima de las individualidades y en ese aspecto soy muy serio. No soy de castigar, pero si no se cumplen las normas, hay consecuencias. Desde el primer día hablaré con el grupo”, remarcó.

Por último, se refirió al tema de los refuerzos y aclaró que el proceso aún no está cerrado. “Todavía no he terminado de conversar con los Francos (Navarro) y no voy a pronunciarme sobre jugadores que están en evaluación. Cuando tengamos una decisión tomada, la comunicaremos. Hemos hablado de los puestos que necesitamos reforzar y estamos analizando lo mejor para Alianza. Hay una base armada, pero aún falta cerrar algunos detalles”.