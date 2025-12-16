Ministerio de Justicia inicia la construcción de la ampliación del penal de Pucallpa con una inversión de más de S/ 134 millones

En el marco del compromiso del Gobierno para enfrentar la criminalidad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, colocó la primera piedra de la ampliación del penal de Pucallpa que, con una inversión de más de S/ 134 millones, incrementará la capacidad del sistema penitenciario con 1256 nuevas unidades de albergue.

El titular del sector Justicia resaltó que esta infraestructura busca enfrentar el crítico problema de hacinamiento del penal. Remarcó que esta “es una inversión estratégica del Estado peruano para recuperar el principio de autoridad, restablecer el orden y fortalecer la eficiencia de nuestro sistema penitenciario”.

El ministro Martínez expresó que la ampliación tiene objetivos claros: reducir drásticamente la sobrepoblación, mejorar las condiciones de internamiento, fortalecer la seguridad penitenciaria y garantizar un tratamiento que realmente contribuya a la reinserción social.

«¿Qué significa esto para Ucayali y para el Perú? Significa mayor seguridad en las calles. Significa mejor gestión del Estado. Significa servicios penitenciarios más eficientes», destacó el titular del sector».

También participaron en esta actividad la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, y autoridades penitenciarias.

Más actividades

Como parte de su agenda de trabajo en Pucallpa, el ministro Walter Martínez supervisó el primer centro Mega ALEGRA de la Defensa Pública con enfoque intercultural y verificó la atención en español y shipibo-konibo que se brinda a los usuarios que acuden a recibir atención legal gratuita en su lengua materna. Asimismo, supervisó la entrega de resultados del Programa Prevenir de EsSalud, por ocupar el primer lugar como institución que colabora y prioriza la salud de sus servidores.

El ministro también visitó la Unidad de Flagrancia donde fue recibido por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Hermógenes Lima Chayña. Ambas autoridades supervisaron las salas de audiencia y verificaron los servicios que brinda la Defensa Pública del MINJUSDH en esta sede, la cual también proporciona atención en español y shipibo-konibo.

Además, la viceministra de Justicia, Shadia Valdez, lideró un operativo de requisa la noche anterior en el penal de Pucallpa, como parte de las acciones de control y prevención en el sistema penitenciario dispuestas por el Gobierno. La intervención contó con el apoyo de más de 100 agentes del INPE, la Policía Nacional y el Ministerio Público.