Mininter desplegó más de 170 efectivos en operativo de control territorial en Puente Piedra

El Mininter supervisó operación que dejó seis detenidos y 500 ketes de droga incautados en el marco del estado de emergencia.

El Ministerio del Interior, a través del viceministro de Seguridad Pública José Zapata Morante, supervisó un operativo de control territorial en Puente Piedra que movilizó a más de 170 efectivos policiales y de la Marina de Guerra, además de 50 miembros de Serenazgo. La operación, realizada en el marco del estado de emergencia, resultó en seis intervenciones, dos personas con requisitorias vigentes y la incautación de 500 ketes de pasta básica de cocaína y marihuana.

Golpe a la microcomercialización

El despliegue de fuerzas se concentró en el control de identidad de transeúntes y conductores de transporte público. Las autoridades también fiscalizaron locales comerciales como parte de las acciones de prevención contra la criminalidad. El coronel PNP José Luis Quiroz Dávila, jefe de la División Policial Norte 1, informó que la intervención dio un golpe a la microcomercialización de drogas en la zona. Zapata Morante actuó en representación del ministro Vicente Tiburcio.

Supervisión en Comas y balance del estado de emergencia

Después de supervisar las acciones en Puente Piedra, el viceministro se trasladó al puesto de Comando de Control de Comas. Allí verificó las intervenciones registradas en esa jurisdicción junto al comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola.

El general Arriola resaltó que los controles territoriales continúan en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, prorrogado hasta el 20 de diciembre. Señaló que el estado de emergencia ha elevado el número de detenidos y la cantidad de armas incautadas. El comandante general destacó la participación multisectorial en la lucha contra la criminalidad como un factor clave en los resultados obtenidos. Los operativos forman parte de una estrategia del gobierno para garantizar el orden interno en la capital.