Midis: Lesly Shica lideró agenda de trabajo en Madre de Dios para fortalecer la protección social

En el marco del acercamiento del Poder Ejecutivo con la población, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, desplegó en la región Madre de Dios una intensa agenda de trabajo orientada a supervisar y fortalecer los servicios sociales dirigidos a la primera infancia, familias en situación de pobreza y personas adultas mayores.

“El enfoque del Midis es invertir en el capital humano para que cada ciudadano pueda alejarse de manera progresiva de la pobreza, así como fortalecer el tejido social para el bienestar de nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. En este gobierno priorizamos la supervisión y la transparencia de nuestras intervenciones públicas”, expresó la ministra.

La jornada inició con la visita a la Institución Educativa Inicial N.° 261 “Nuestra Señora de Esperanza”, en Tambopata, donde la ministra verificó la correcta prestación del servicio alimentario escolar a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, que atiende a más de 41 mil estudiantes en la región.

Luego, la ministra visitó a la señora Jhuliana Silvano, usuaria del programa Juntos en Puerto Maldonado, cuyo hijo Aaron obtuvo la Beca 18 para estudiar la carrera de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD). El objetivo es conocer de cerca los resultados del programa Juntos y visibilizar historias de éxito vinculadas al acceso a salud, educación y oportunidades educativas para jóvenes de la región.

Como parte de su agenda, la ministra también visitó a una familia usuaria del Servicio de Acompañamiento a Familias del programa Cuna Más, en la comunidad de La Pastora, Tambopata, donde verificó el trabajo que realiza el equipo para fortalecer las prácticas de cuidado, nutrición y desarrollo infantil temprano en niñas y niños menores de 36 meses.

La jornada continuó con la visita al comedor popular “Manitos de Dios”, recientemente incorporado al Programa de Complementación Alimentaria (PCA), donde supervisó la preparación y servido de alimentos, así como el impacto del subsidio económico otorgado para mejorar la calidad nutricional de los menús que benefician a poblaciones vulnerables.

Finalmente, la ministra visitó a Maximiliano Pastor, adulto mayor del proyecto Saberes Productivos del programa Pensión 65, quien destaca con su emprendimiento de conservación del valor nutritivo de la yuca, plátano, cúrcuma, entre otros productos. Con ello, el Estado asegura la vejez digna, envejecimiento activo y revalora los conocimientos tradicionales.

Con esta agenda, el Midis acerca el Estado a la población amazónica, supervisa la calidad de los servicios sociales y fortalece la inclusión social en una de las regiones más diversas y estratégicas del país.