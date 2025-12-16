LA VICTORIA: INCENDIO CÓDIGO 2 ES CONTROLADO SIN PÉRDIDAS HUMANAS

* Municipio brindó apoyo para la evacuación de personas y de mercadería desde el primer momento. Lo que permitió el despliegue de más de 50 bomberos.

Un incendio de código 2 se registró en las.cuadras 3 del jirón Huascarán y 4 de Antonio Raymondi en el distrito de La Victoria. Se trata de un inmueble utilizado de manera clandestina como almacén de bicicletas eléctricas, donde además se habría encontrado material pirotécnico, producto prohibido por la normativa vigente.

En un trabajo conjunto entre la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de La Victoria y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incendio fue controlado sin que se reporten pérdidas de vidas humanas.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó más de 50 efectivos de distintas compañías y 09 unidades de emergencia, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a predios colindantes. El vicecomandante departamental de la IV Comandancia Departamental Lima Centro, Iván Calvo Tirado, destacó la oportuna participación de Defensa Civil de la Municipalidad de La Victoria, presente desde los primeros momentos de la emergencia.

El incendio se produjo en una zona compuesta por viviendas antiguas de adobe, estructuras altamente vulnerables al fuego, que eran utilizadas de manera informal como depósitos de mercadería por algunos comerciantes, sin las mínimas condiciones de seguridad ni autorización correspondiente.

Desde la Subgerencia de Fiscalización, la Municipalidad de La Victoria precisó que el inmueble afectado corresponde a un espacio informal y clandestino, ya que se trata de viviendas usadas como almacenes. En ese sentido, se aclaró que la comuna no tiene competencia para fiscalizar viviendas particulares, pues hacerlo implicaría la invasión de una morada, acción que solo puede realizarse con orden judicial o ante una denuncia formal de los vecinos. La fiscalización municipal se ejerce exclusivamente sobre establecimientos de carácter comercial.

La Municipalidad de La Victoria reiteró su llamado a los vecinos y comerciantes a no utilizar viviendas como depósitos, especialmente para almacenar mercadería inflamable o peligrosa, y a reportar cualquier situación de riesgo, a fin de prevenir emergencias que pongan en peligro a las familias y a la comunidad en general.