La aprobación de José Jerí cae 15 puntos mientras la inseguridad persiste

La ciudadanía no percibe cambios en las calles pese al estado de emergencia. López Aliaga lidera la intención de voto para 2026, aunque el 37.5% aún no define su candidato.

El presidente transitorio José Jerí cerró diciembre de 2025 con apenas 40.7% de aprobación, según reveló la más reciente encuesta de CIT Perú. Esta cifra representa un desplome de 15 puntos respecto al 55% que alcanzó en noviembre. El golpe más duro proviene de la percepción ciudadana sobre la inseguridad: el 52% considera que la situación se mantiene igual pese al estado de emergencia decretado por su gobierno. Las calles siguen desangrándose por las bandas delictivas y la población no ve ningún cambio concreto.

El show mediático no detiene el crimen

El entusiasmo inicial que generó la parafernalia casi hollywoodense de Jerí en los operativos policiales y militares contra el crimen organizado se disipó rápidamente. La estrategia de aparecer en intervenciones contra la extorsión y el sicariato funcionó en noviembre, pero diciembre mostró la cruda realidad. Las medidas adoptadas no lograron transformar la percepción de seguridad en las calles. La ciudadanía esperaba resultados tangibles, no únicamente imágenes.

El Congreso de la República, por su parte, mantiene una aprobación aún más catastrófica: apenas 6.6%. Un rotundo 80.1% de la población rechaza su gestión. Esta cifra evidencia el divorcio profundo entre quienes supuestamente representan a la ciudadanía y las necesidades reales de esta. La brecha entre las instituciones políticas y la población se amplía sin tregua.

López Aliaga encabeza una carrera abierta

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, Rafael López Aliaga lidera la intención de voto con 13.52%. El exalcalde de Lima aventaja a Keiko Fujimori, quien ocupa el segundo lugar con 7.38%, y a Carlos Álvarez, tercero con 5.98%. Sin embargo, estas cifras deben leerse con cautela. Un 37.5% de la población continúa sin decidir por quién votará el próximo año.

Este porcentaje de indecisos resulta significativo. Más de un tercio del electorado aún evalúa sus opciones mientras el año electoral se acerca. Las tendencias pueden moverse en cualquier dirección. La historia política reciente del país demuestra que el panorama electoral cambia drásticamente en pocos meses. Ningún candidato puede cantar victoria cuando cuatro de cada diez votantes permanecen en la indefinición.