Juez suspende amparo que ordenaba reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El magistrado Fidel Torres Tasso acató la medida cautelar del TC que anuló el proceso. La decisión reconoce la supremacía del Tribunal Constitucional sobre el Poder Judicial en conflictos entre poderes del Estado.

El juez constitucional Fidel Torres Tasso suspendió el trámite del proceso de amparo y la medida cautelar que ordenaba reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. La decisión llega después que el Tribunal Constitucional declarara fundada una medida cautelar de la Junta Nacional de Justicia, que anulaba tanto el amparo interpuesto por Espinoza como la orden de su retorno al Ministerio Público.

El TC marca la cancha

Torres Tasso fundamentó su resolución en que el TC actúa como intérprete supremo de la Constitución. El tribunal constitucional está por encima del Poder Judicial en el control constitucional abstracto. Sus dictámenes crean precedentes vinculantes que las demás instancias deben acatar.

El juez determinó que el caso escapaba de su ámbito jurisdiccional. El TC admitió una demanda competencial de la JNJ contra el Poder Judicial. Luego declaró fundada una medida cautelar que anuló este proceso.

Conflicto entre poderes

Torres Tasso explicó que la tramitación del amparo ya no era viable. Existe un claro conflicto entre poderes del Estado: la JNJ y el Poder Judicial. El máximo intérprete de la Constitución ya se pronunció sobre este conflicto.

«Lo que pone de manifiesto que no sería viable su tramitación por la Jurisdicción Constitucional, debido a que habiendo invocado en la demanda competencial un claro conflicto entre poderes del Estado (JNJ y Poder Judicial) que ya el máximo intérprete de la Constitución ya se ha pronunció», indicó el magistrado.

La resolución señala que no concurren los presupuestos procesales de forma y fondo. El artículo 109 de la norma especial respalda esta decisión. El juez cuestiona la competencia de su judicatura para abordar y decidir este caso.

La suspensión del amparo representa un revés judicial para Espinoza. La exfiscal de la Nación enfrentó un proceso de destitución por parte de la JNJ. Ahora el conflicto institucional se resuelve a favor de la junta que la separó del cargo.