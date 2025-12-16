JNE acredita a Transparencia como observador electoral para las elecciones de 2026

El JNE autorizó a la organización para que pueda registrar incidencias durante el proceso electoral y presentar recomendaciones para mejorar la integridad de los comicios

El Jurado Nacional de Elecciones autorizó a la Asociación Civil Transparencia para desplegar observadores electorales en las elecciones generales de 2026. La medida, oficializada mediante la Resolución N° 0667-2025-JNE, permite a la organización registrar incidencias del proceso electoral y formular recomendaciones para fortalecer su integridad y eficacia.

Marco legal y alcances de la acreditación

La resolución se publicó hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Transparencia ejercerá sus funciones bajo las atribuciones y prohibiciones que establecen los artículos 336 a 340 de la Ley Orgánica de Elecciones. También deberá cumplir con lo dispuesto en la Resolución N.º 0109-2025-JNE, que aprueba el Reglamento de Observación Electoral.

El JNE entregará al representante de Transparencia un código de usuario y clave de acceso al Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes. A través de esta plataforma, la organización ingresará los datos de sus observadores electorales acreditados.

Coordinación interinstitucional

El organismo electoral comunicó esta decisión a los Jurados Electorales Especiales, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Esta coordinación busca garantizar que las tres instituciones reconozcan la presencia y labor de los observadores durante el proceso electoral.

Los pronunciamientos del JNE se notificarán según el Reglamento de notificaciones mediante Casilla Electrónica. Este mecanismo asegura la comunicación formal entre el organismo electoral y la asociación civil.

Qué implica la observación electoral

La parte considerativa de la resolución define la observación como una actividad de registro de incidencias desarrollada de manera planificada y organizada. Personas jurídicas nacionales o internacionales despliegan representantes en el espacio geográfico donde se realizan las elecciones. Estos representantes buscan y recopilan información sobre el desarrollo del proceso electoral.

El objetivo es analizar esta información para formular apreciaciones y recomendaciones que contribuyan a mejorar la integridad y eficacia de los comicios. La observación electoral también promueve oportunidades de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Los observadores acreditados podrán estar presentes en las distintas etapas del proceso electoral de 2026.