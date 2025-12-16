Jean Ferrari: “Contratación de Javier Rabanal es una apuesta arriesgada en Universitario»

No se olvida de su club. Jean Ferrari, ex administrador de Universitario, y ahora trabajando en la Federación Peruana de Fútbol, se pronunció en torno a la próxima llegada del técnico español Javier Rabanal al club crema. «Lo pude ver en Copa Libertadores cuando estuve en la “U”. Me parece un entrenador joven, es una apuesta arriesgada», aseveró en entrevista al diario El Comercio.

Sobre la salida de Jorge Fossati dijo: «Fossati tenía contrato y ahí ha sido ya un acuerdo entre la directiva y él. ¿A qué punto no habrán llegado a un acuerdo, qué punto habrán tocado que no gustó? Qué habrá pasado, no lo sé».

TEMA SELECCIÓN

Ferrari también tocó el tema de la selección y el futuro entrenador: «Es una tarea que no es tan sencilla porque si estamos apuntando a hacer un proyecto para llegar al Mundial 2030, no podemos apresurarnos ni tomar una decisión de buenas a primeras. Hay toda una metodología de evaluación y respetando los perfiles ya creados, es que estamos en esa ruta de evaluación y entrevistas con candidatos».

Prosiguió: “El técnico va a ser extranjero, con cierto perfil. Ya he tenido una primera etapa de entrevistas, necesitamos un entrenador que se involucre de manera directa con el sistema del fútbol peruano, no solo ver un tema de selección mayor y la primera división, sino también trabajar el tema de menores de manera directa. Necesitamos consolidar la idea de la relación menores con la absoluta».