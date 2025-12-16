Influenza A H3N2 en Perú: Minsa recomienda estas medidas para prevenir la infección

Autoridades descartaron la ocurrencia de una epidemia o pandemia debido al subclado K

El Ministerio de Salud confirmó la existencia de dos casos de la influenza estacional A (H3N2) subclado K en el Perú, infección que ya se encuentran en numerosos países y que podría propagarse durante las próximas semanas debido a las fiestas de fin de año.

“Emitimos la alerta epidemiológica sobre la influenza H3N2 dirigida a todos los establecimientos de salud para reforzar la vigilancia epidemiológica en el ámbito local. Producto de la vigilancia genómica que hemos realizado a nivel nacional, se han detectado dos casos influencia en dos menores de edad”, anunció ayer el viceministro de Salud, Leonardo Rojas, anunció ayer hizo este anuncio en conferencia de prensa.

Junto al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud, el decano del Colegio Médico del Perú y el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas informó que se han activado todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para proteger a los más vulnerables, entre ellos los niños, los adultos mayores y las personas que tienen algún tipo de morbilidad o un sistema inmunológico afectado.

El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, informó que la influenza estacional A (H3N2) subclado K se originó entre Estados Unidos y Australia, afectando a otros 32 países. En la región, ha sido detectado en Costa Rica y el Perú.

Medidas preventivas

Ante la cercanía de la Navidad y las fiestas de fin de año, el experto pidió a la población recordar todo lo que hemos aprendido para evitar las infecciones respiratorias, después de haber enfrentado duramente la pandemia de covid-19.

“Estamos en fiestas donde también hay un movimiento importante de persona. Más o menos se estima que 1.3 millones de personas se van a movilizar en estas fiestas en todo el país y eso obviamente amerita que tomamos algunas tomemos algunas precauciones”, indicó.

Ante esta realidad inevitable, destacó la importancia de lavarnos las manos de forma frecuente con agua y jabón, porque muchos virus pueden quedarse en las manos y provocar infecciones.

“Es importante la ventilación (de los espacios en los que estamos), tratemos de ventilar, que el aire se intercambie para evitar que los virus puedan infectar a personas”.

Si se tiene un cuadro respiratorio, cualquiera que sea, es fundamental usar mascarilla para evitar contagiar a otras personas. En esos casos, sugirió, reducir el contacto con las personas vulnerables.

“Si yo tengo a mi abuelito o a mi mamá con alguna comorbilidad hay que reducir el contacto con ellos (si es que estoy resfriado o tengo alguna infección respiratoria). Hay que lavarse las manos y usar la mascarilla siempre”.

Agregó que, si se tiene alguna consulta en algún establecimiento de salud, es preferible acudir con mascarilla para reducir el riesgo del contagio, no solamente de influenza, sino de otras enfermedades.

Es necesario vacunarse

Otra de las medidas de prevención contra infecciones respiratorias es cumplir con el calendario de vacunaciones.

En este momento, la vacunación contra la influenza estacional está priorizada en grupos de alto riesgo, especialmente a los niños menores de 5 años y los adultos mayores.

“Es importante hacerle recordar a la población que cada año se coloca una sola vacuna contra la influenza al año, no queramos ponernos ahora dos vacunas. La vacuna estacional se empezó a colocar en abril y se ha vacunado hasta el momento a seis millones y medio de personas vulnerables y eso reduce el número de casos severos”, detalló el jefe del CDC en el Perú.

Anunció que el próximo año habrá una nueva vacuna que el Ministerio pondrá a disposición de los grupos vulnerables, previo a la llegada del invierno.

TOMADO DE ANDINA