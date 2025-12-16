Hernán Barcos seguirá jugando en la Liga 1 y lo hará por FC Cajamarca recientemente ascendido

Seguirá jugando un año más en la Liga 1. El delantero argentino-peruano Hernán Barcos, está cerca de ser anunciado oficialmente como nuevo jugador del FC Cajamarca, club que jugará en primera división el próximo año, tras lograr el ascenso, y se está reforzando convenientemente, bajo la batuta del entrenador nacional Carlos Silvestri.

En sus redes sociales, el club cajamarquino puso una bandera de pirata y un barco y el símbolo de ‘cargando’, por lo que pronto habrá un anuncio oficial sobre su contratación.

El atacante que salió tras esta temporada de Alianza Lima luego de cinco años en la institución blanquiazul, continuará de esta manera en el fútbol peruano.

Este fichaje ya se veía venir debido al viaje que hizo Hernán Barcos a Cajamarca la semana pasada. Además, al aterrizar a esa ciudad fue recibido por Omar Zavaleta, presidente de la institución, existiendo el primer acercamiento de ambas partes, y que todo hace indicar que fue fructífera.

Además de Barcos, el club cajamarquino apunta a otro aliancista, como es Pablo Lavandeira, quien tiene además ofertas de Sporting Cristal y Universitario, debiendo el decidir, pues lo más probable es que n siga en el cuadro íntimo, para la temporada 2026.