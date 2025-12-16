Fujimoristas plantean asignación de 2,550 soles para rehenes que ayudaron en rescate de Chavín de Huántar

La bancada fujimorista busca extender el beneficio económico que hoy reciben los comandos militares a los secuestrados que brindaron información clave durante el rescate de 1997



Fuerza Popular presentó un proyecto de ley que busca entregar una asignación mensual de 2,550 soles a los rehenes que proporcionaron información de inteligencia durante el operativo Chavín de Huántar. La iniciativa modifica la norma vigente que actualmente solo beneficia a los comandos militares que ejecutaron el rescate hace 28 años en la residencia del embajador japonés en Lima.

Una pensión que supera el sueldo mínimo

El Proyecto de Ley 13566/2025-CR plantea modificar dos artículos de la Ley 32202 para ampliar el círculo de beneficiarios. La asignación mensual de 2,550 soles —más de dos veces el sueldo mínimo actual— reconocería el rol que jugaron algunos rehenes al entregar datos cruciales mientras permanecían cautivos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

La propuesta establece un filtro administrativo. El Ministerio de Defensa deberá aprobar mediante resolución ministerial qué rehenes ingresarán a la lista de beneficiarios. Solo aquellos cuya colaboración se considere relevante para el éxito del operativo recibirán la pensión vitalicia.

Exclusiones por condenas penales

El texto incorpora una cláusula de exclusión que afecta tanto a comandos como a potenciales beneficiarios rehenes. Quienes tengan sentencia firme por delitos dolosos quedarán automáticamente fuera del beneficio económico. Esta disposición busca garantizar que la asignación llegue únicamente a personas sin antecedentes criminales graves.

El Ministerio de Defensa tendrá 30 días calendario para ajustar el reglamento y aplicar los cambios propuestos por la bancada fujimorista.

El operativo que marcó historia

El 22 de abril de 1997, comandos militares peruanos rescataron a 72 rehenes que el MRTA mantenía secuestrados desde diciembre de 1996. La operación se considera una de las más exitosas a nivel mundial, aunque costó la vida de dos militares: los coroneles Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez.

Los datos que ciertos rehenes lograron transmitir durante el cautiverio resultaron determinantes para planificar el asalto. Conocían la distribución de los terroristas, sus rutinas y puntos débiles de la seguridad. Esa información permitió a los comandos ejecutar un rescate casi perfecto que liberó a diplomáticos, empresarios y funcionarios del Estado