Equipo del coronel Revoredo desmantela 16 bandas criminales en mes y medio

La División de Investigación de Extorsiones procesó 600 denuncias y capturó a 50 delincuentes desde inicios de noviembre



En apenas 40 días de operaciones, la División de Investigación de Extorsiones (Divinext) logró desarticular 16 organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. Bajo el mando del coronel PNP Víctor Revoredo, esta unidad especial atendió 600 denuncias, detuvo a 50 personas y recuperó más de 37 mil soles desde el 3 de noviembre.

Cifras que marcan un cambio de estrategia

La producción policial de la Divinext representa un giro importante en la lucha contra este delito. Aunque la percepción de inseguridad permanece elevada y los homicidios continúan sin control, estos resultados demuestran que una división especializada puede generar impacto. El primer balance presentado al Ministerio del Interior revela datos contundentes sobre la operatividad criminal en la capital.

Lima Norte encabeza las estadísticas con la mayor cantidad de denuncias registradas. Le sigue Lima Este, ambas zonas caracterizadas por intensa actividad comercial y alta densidad poblacional. Comas reportó 61 casos de extorsión, Ate 58 y San Juan de Lurigancho 57. San Martín de Porres acumuló 43 denuncias, Puente Piedra 42 y Los Olivos 37.

WhatsApp, la herramienta preferida del crimen

Los extorsionadores aprovechan la tecnología para operar con bajo riesgo. De las 600 denuncias procesadas, 420 casos utilizaron mensajes de WhatsApp como medio de intimidación. Las amenazas presenciales representaron 93 casos, mientras que 62 extorsiones se concretaron mediante llamadas telefónicas.

La modalidad más frecuente es la intimidación directa a través de mensajes. El cobro de cupos ocupa el segundo lugar en las técnicas empleadas por los delincuentes. El préstamo «gota a gota» figura como la tercera forma de extorsión registrada por la Divinext. Además, cuatro víctimas denunciaron amenazas relacionadas con páginas web de contenido sexual.

Los sectores bajo amenaza

El transporte público lidera la lista de rubros afectados por este delito. Los restaurantes ocupan el segundo lugar entre los negocios más vulnerables. Sorprendentemente, los colegios también aparecen como objetivo de las bandas criminales. Tres estudios de abogados presentaron denuncias por extorsión durante este periodo.

Las intervenciones policiales permitieron incautar 13 vehículos vinculados a actividades delictivas. Se confiscaron 69 teléfonos celulares utilizados para las amenazas. La Divinext sacó de circulación 19 armas y explosivos, junto con 118 municiones.

Las bandas desmanteladas

Entre el 3 de noviembre y el 12 de diciembre, Revoredo y su equipo capturaron a 50 delincuentes. La nacionalidad de los detenidos se distribuye en 39 peruanos y 11 venezolanos. Todos enfrentan procesos judiciales por extorsión.

Los Turrys del Norte cayeron el 15 de noviembre en Comas. Esta organización extorsionaba comerciantes en Santa Anita mediante cobro de cupos. Actualmente purgan prisión preventiva en el penal de Cañete. Los Chukys de Manchay fueron capturados el 20 de noviembre con dinamita que planeaban usar contra comerciantes del distrito.

Las otras 14 bandas desarticuladas incluyen a Los Murci de Ventanilla, Los Feroces de Lima, Los Deza del Cono Norte, Los Injertos del Rímac, Los Elegantes de Chorrillos, La Batería del Loco Randy, Los Gallegos, Los Gatilleros del Rímac, Los Alarakos de San Martín, Los Salsas, Los Feroces, El Tren, Clan del Norte de los Desa y Los Deza.