El aliado de los hinchas: calcula tus ganancias y compara cuotas en un espacio seguro con ‘Cuánto Paga’

El aliado de los hinchas: calcula tus ganancias y compara cuotas en...

La herramienta de Apuesta Legal Perú permite calcular ganancias y comparar cuotas al instante de forma segura y confiable

Apuesta Legal Perú presentó “Cuánto Paga”, una herramienta gratuita diseñada para que los hinchas puedan calcular sus posibles ganancias y comparar cuotas de distintas casas de apuestas en un solo lugar, de manera rápida, segura y transparente.

La herramienta -que puedes consultar aquí- permite ingresar el monto de tu apuesta y realiza el cálculo automático del retorno, ayudando al usuario a tomar decisiones informadas antes de apostar.

Además muestra cuotas actualizadas en vivo, incorpora la sección de ‘apuestas recomendadas’, en donde su equipo de especialistas deportivos destacan los partidos más relevantes y las cuotas más competitivas para el hincha.

El objetivo es claro: evitar sorpresas, brindar información confiable y ofrecer una experiencia mucho más sencilla y segura al momento de elegir dónde apostar.

“Queremos que el aficionado peruano tenga información real, clara y al alcance de un clic. Con Cuánto Paga puede ver de manera inmediata qué operador ofrece la mejor cuota y cuánto podría ganar”, indicó el equipo de Apuesta Legal Perú.

La herramienta ya está disponible para partidos de la Liga 1, la Copa Libertadores, la Champions League y encuentros de selecciones, con cuotas en vivo que resultan especialmente útiles en duelos decisivos.

Con este lanzamiento, Apuesta Legal Perú reafirma su compromiso de promover un ecosistema de apuestas más responsable y seguro, acercando información objetiva y verificada a todos los usuarios.