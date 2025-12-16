Conasec impulsa plataforma bancaria para combatir la extorsión

El Conasec acordó crear una herramienta interinstitucional que permitirá acceso ágil a información financiera, respetando el secreto bancario

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana decidió impulsar una plataforma tecnológica para agilizar consultas bancarias en investigaciones criminales. La herramienta busca reforzar la lucha contra la extorsión mediante coordinación entre el Ministerio del Interior, Osiptel, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Asociación de Bancos del Perú. El consejo también ordenó asistencias técnicas en inversión pública para distritos priorizados y control en obras de seguridad con baja ejecución presupuestal.

Nueva herramienta contra el crimen organizado

El Conasec acordó que el Mininter desarrolle la plataforma en coordinación con Osiptel y la UIF. La herramienta permitirá atender consultas sobre información bancaria de manera ágil y oportuna. El sistema operará en estricto respeto del secreto bancario y el marco legal vigente.

La implementación contará con la participación de Asbanc y otras entidades competentes. La decisión se adoptó durante la quinta sesión ordinaria del Conasec, realizada en la Fortaleza Real Felipe en el Callao.

Tres ejes estratégicos del Interior

Luis Albújar Velásquez, jefe del Gabinete de Asesores del Mininter, representó al ministro Vicente Tiburcio Orbezo. Albújar reafirmó la voluntad política del sector de continuar contribuyendo al diseño de estrategias contra estructuras criminales vinculadas con la extorsión.

Albújar destacó que la gestión del ministro Tiburcio se sustenta en tres líneas estratégicas: la prevención del delito, la lucha frontal contra la criminalidad y el fortalecimiento de la integridad institucional.

Refuerzo a la inversión municipal

El Conasec ordenó que el MEF organice asistencias técnicas en inversión pública para distritos priorizados. El objetivo es fortalecer la formulación y ejecución de proyectos de seguridad ciudadana.

La Contraloría priorizará el control concurrente en proyectos que superen los 5 millones de soles. Solo fiscalizará aquellos con ejecución física inferior al 65% del Presupuesto Institucional Modificado.

Reportes pendientes

El Poder Judicial informará sobre el estado de las unidades de flagrancia a escala nacional. La Defensoría presentará un informe sobre conflictos sociales activos y latentes por región. La Secretaría Técnica del Conasec elaborará un informe sobre la validez de los acuerdos formulados.