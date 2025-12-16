Anularán nombramiento de 42 docentes que habrían presentado certificados de discapacidad falsos

Certificados les sirvieron para recibir bonificación del 15 % en Concursos de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial de 2022 y 2024

Minedu también dispuso inicio de acciones penales y procedimientos disciplinarios correspondientes

El Ministerio de Educación (Minedu) dispuso el inicio del procedimiento de nulidad del nombramiento, así como las acciones penales y los procedimientos disciplinarios correspondientes de 42 docentes que habrían presentado certificados de discapacidad falsos en los Concursos de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial, desarrollados en los años 2022 y 2024.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, informó que en el marco de su política de integridad y transparencia, el Minedu realizó un proceso de verificación de los certificados de discapacidad presentados por docentes que merecieron la bonificación del 15 % sobre el puntaje total en los Concursos de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial de los mencionados años.

En este periodo, en el ámbito nacional, un total de 97 675 docentes ingresaron a la Carrera Pública Magisterial. De ellos, 3005 accedieron a la bonificación del 15 % por discapacidad, lo que les permitió alcanzar una vacante de nombramiento. Luego de excluir a los docentes que renunciaron a su nombramiento, quedaron 2988 docentes de este grupo, cuyos documentos fueron analizados.

Como parte de las acciones de monitoreo, el Minedu remitió al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) la relación de docentes nombrados que accedieron a este beneficio. Del análisis realizado, se identificó que 2773 docentes cuentan con registro en dicha institución.

Asimismo, se confirmó que 173 cuentan con certificados registrados en el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) del Ministerio de Salud.

Sin embargo, se identificó que 42 docentes no figuran en ningún sistema oficial, lo que constituye un indicio razonable de que los certificados que sustentaron el puntaje por discapacidad en los concursos de ingreso a la Carrera Pública Magisterial no existirían o no tendrían validez legal.

Todos los casos han sido remitidos a las DRE/UGEL para que inicien el procedimiento de nulidad de oficio del nombramiento, así como las acciones penales y los procedimientos disciplinarios correspondientes contra los docentes involucrados y, de ser el caso, también contra los miembros de los comités evaluadores.

El ministro Figueroa, reafirmó el compromiso del Minedu para garantizar procesos de nombramiento íntegros, transparentes y basados en el mérito, por lo que continuará fortaleciendo las acciones de revisión y seguimiento de los concursos que se implementan en la Carrera Pública Magisterial.