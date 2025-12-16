Alcalde Reggiardo descarta cobro de peajes en Panamericana sin vías alternas

Renzo Reggiardo desmintió a la teniente alcaldesa y señaló que la decisión responde a inversiones que la concesionaria nunca realizó tras abandonar su rol

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, descartó la reactivación del cobro de peajes en la Panamericana Sur y Norte mientras no existan vías alternas adecuadas. La decisión se conoció luego de que la Municipalidad de Lima asumiera el control de estas carreteras tras la renuncia de la concesionaria Rutas de Lima. Reggiardo atribuyó la situación actual a las inversiones pendientes que la empresa nunca ejecutó antes de abandonar sus obligaciones.

Desmentido a la teniente alcaldesa

Durante una supervisión a la obra de la Vía Expresa Grau, Reggiardo desmintió las declaraciones de la teniente alcaldesa Fabiola Morales. Ella había sugerido días atrás un posible reinicio del cobro de peajes. El burgomaestre aclaró que no se reanudarán las tarifas viales sin cumplir condiciones previas.

«Yo como alcalde de Lima lo he adelantado: nosotros no vamos a cobrar peajes, en tanto, por lo menos, no contemos con vías alternas. Hay que hacer toda una serie de inversiones que no hizo la consecionaria, que abandonó su rol y su obligación», sostuvo Reggiardo. El alcalde atribuyó el malentendido a una mala interpretación de un medio digital y comentó que ya conversó con la teniente alcaldesa para «dar tranquilidad» a los vecinos.

Coordinación municipal y factores técnicos

Reggiardo señaló que la Municipalidad trabaja actualmente con el EMAPE, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, INVERMET y otras áreas de la comuna capitalina para «brindar buenos servicios las 24 horas del día». Agregó que la reactivación del cobro no procederá para evitar «afectaciones a la seguridad» de la población.

«Hay varios factores que se tienen que evaluar por los cuales nosotros no podemos, en este momento, pensar en un cobro de peajes. Uno de ellos es este y otros temas técnicos más que se tienen que ir revisando, adicionales a las rutas alternas», explicó.

Sin plazos definidos

El burgomaestre evitó confirmar plazos específicos para una eventual reactivación de las tarifas viales. Estimó que esto no ocurrirá hasta «gran parte del próximo año». «No quiero ponerlo, en este momento, en una situación de establecer plazos. Es posible que no se cobre o que se cobre en un periodo determinado», declaró Reggiardo.