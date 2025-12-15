Tony Succar confirma oficialmente la nueva fecha de su gran concierto de aniversario

¡La espera terminó! Los timbales de salsa, rumba y fusión están listos para hacerse escuchar. El multipremiado músico, productor y arreglista Tony Succar confirmó oficialmente la nueva fecha de su gran concierto de aniversario «Los Sueños Se Cumplen»: sábado 09 de mayo de 2026, en Costa 21, de San Miguel, un vibrante punto cultural y de entretenimiento. Esta fecha reemplaza al show originalmente programado, y marca el inicio de una celebración muy esperada por su público.

Este concierto será la gala central por sus 15 años de trayectoria artística, un recorrido que ha convertido a Tony Succar en una de las figuras más influyentes de la música latina actual. Con un Grammy, dos Latin Grammy, y un camino de colaboraciones internacionales, innovaciones musicales y apuesta constante por la fusión de géneros, Tony ha llevado la salsa, el latin jazz y las raíces afro-latinas a un nuevo nivel. Su propuesta artística no solo lo ubica como referente en el Perú, sino como embajador del talento latino en el mundo.

El show en Costa 21 promete ser un espectáculo de primer nivel: un escenario de gran formato, producción audiovisual internacional, banda de músicos de alto calibre y la energía que solo una gran fiesta de salsa puede ofrecer. La familia Succar vuelve a ser parte de esta celebración: Mimy Succar, pieza fundamental en su sonido y trayectoria, y Kenyi Succar, su hermano, estarán sobre el escenario para aportar emoción, identidad y talento en cada interpretación.

El concierto «Los Sueños Se Cumplen» contará además con invitados especiales ya anunciados: la actriz y cantante de raíces peruanas-estadounidenses Isabela Merced, así como los artistas internacionales Jean Rodríguez, Luis Enrique y Cali Flow Latino. A su vez, habrá más invitados y agrupaciones, cuyos nombres se revelarán próximamente, prometiendo una noche llena de sorpresas, talento y conexiones musicales, bajo la producción general de DEA Espectáculos.

Para tranquilidad de todos los fans: las entradas previamente adquiridas siguen siendo válidas para la nueva fecha del 09 de mayo de 2026. No es necesario realizar ningún trámite adicional: el ticket mantiene su vigencia.

Tony Succar regresa a Lima con un espectáculo que celebra sus 15 años de carrera y rinde homenaje a la salsa, la fusión latino-afrocaribeña, la cultura peruana y ese sello único que lo ha llevado a lo más alto. El sábado 09 de mayo de 2026, en Costa 21 de San Miguel, se vivirá una noche histórica de música, emoción, familia y sabor latino. Entradas disponibles en Teleticket. ¡Nadie se lo puede perder!