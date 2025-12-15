Santiváñez habría seguido dirigiendo su estudio jurídico como ministro del Interior

Testigo protegido entregó fotografías y conversaciones que respaldan sus declaraciones ante la Fiscalía sobre presuntas actividades paralelas del exfuncionario



Un nuevo testigo protegido declaró ante el Ministerio Público que Juan José Santiváñez Antúnez nunca dejó de ejercer funciones en su estudio jurídico mientras ocupaba el cargo de ministro del Interior entre mayo de 2024 y marzo de 2025. El testigo afirmó que Santiváñez atendía clientes y tomaba decisiones sobre su despacho profesional durante las noches, utilizando las oficinas de un presunto colaborador cercano en San Isidro para evitar ser visto. Esta revelación agrava la investigación fiscal contra el exministro por la presunta existencia de una organización criminal dedicada a favorecimientos y pactos ilícitos.

Operación nocturna en oficinas prestadas

El testigo protegido N.° 005-2025 declaró que Santiváñez operaba su estudio jurídico desde las oficinas de Percy Tenorio Gamonal en San Isidro. Según el programa Cuarto Poder, que tuvo acceso a la carpeta fiscal N.° 1-2025, el exministro acudía durante las noches a estas instalaciones para atender asuntos profesionales privados. El horario nocturno no era casual: buscaba evitar la afluencia de personas en el edificio y así pasar desapercibido.

La incompatibilidad de funciones resulta evidente. Un ministro del Interior no puede ejercer simultáneamente como abogado litigante. Sin embargo, las declaraciones sugieren que Santiváñez mantuvo el control directo de su estudio pese a ocupar uno de los cargos más sensibles del gabinete ministerial.

El testigo entregó fotografías, conversaciones de WhatsApp y precisó fechas y horarios para sustentar su versión. «Pese a ser ministro del Interior, Juan José Santiváñez continuaba reuniéndose con clientes de su estudio en horas de la noche para evitar ser visto», sostuvo ante la Fiscalía.

La red de colaboradores

Según la investigación periodística, Santiváñez habría operado a través de dos presuntos hombres de confianza: Percy Tenorio Gamonal y Marco Palacios Meza. Ambos son investigados también por un intento de ocultamiento de evidencias. Palacios Meza, socio del Estudio Santiváñez, quedó formalmente a cargo del despacho cuando Santiváñez asumió la cartera del Interior. Pero las decisiones seguían siendo lideradas por el propio exministro.

El testigo también reveló que Yessenia de la Cruz Rivas, administradora del estudio, «se encuentra en España junto a su madre». Indicó que De la Cruz salió primero a Chile y luego viajó a España, donde posteriormente la alcanzó su madre. «Sé que Juan José Santiváñez Antúnez está que la apoya económicamente», declaró.

La mudanza del Estudio Santiváñez a las oficinas de Tenorio fue una decisión directa del entonces ministro. Santiváñez habría inspeccionado previamente las instalaciones junto a la administradora del estudio cuando ya ejercía como titular del Interior. Durante el traslado se embalaron expedientes, computadoras, un iMac, una impresora, libros y objetos personales del exfuncionario.