Primer encuentro Tissue Perú-Bolivia, entre empresarios papeleros dedicados a conversión de bobinas

Lima se convirtió en el punto de encuentro del sector Tissue con la realización del primer encuentro Tissue Perú Bolivia. Este evento reunió a los principales actores del empresariado peruano dedicado a la conversión de bobinas Tissue así como la empresa boliviana Papelera Vinto SRL y a la empresa peruana ACL SAC.

Bajo el lema “Construyendo Confianza Juntos”, el evento tuvo como objetivo analizar la situación actual del papel Tissue en Perú, su crecimiento y las proyecciones para el año 2026. También se buscó estrechar los lazos comerciales entre Perú y Bolivia, destacando la cercanía geográfica y las ventajas logísticas que ofrecen ACL y Papelera Vinto.

«El Primer Encuentro Tissue reafirma nuestro compromiso con la excelencia y la idea de construir confianza juntos. Como empresas familiares, buscamos un futuro en conjunto, donde la cercanía y la confianza sean la base de nuestra relación.», señaló Nancy Claure, gerente general de la empresa boliviana Papelera Vinto

Por su parte, Carmiña Claure, gerente de operaciones de Papelera Vinto, comentó:

«La calidad de nuestras bobinas Tissue y la capacidad de personalización que ofrecemos desde Bolivia son clave para satisfacer las necesidades del mercado peruano, lo que representa un beneficio importante para nuestros socios peruanos.»

En tanto Aldo Casalino, gerente general de ACL, enfatizó: «El crecimiento del consumo de papel Tissue en Perú es una realidad, y trabajar con Papelera Vinto nos permite ofrecer soluciones eficientes y de alta calidad, impulsando el mercado.» Aldo Casalino Jr. Gerente de operaciones de ACL, añadió: «La tendencia global de crecimiento en el consumo de papel Tissue refuerza la importancia de la cercanía con Bolivia, permitiendo a ACL ofrecer un servicio único y competitivo en la región.»

Futuro prometedor

El primer encuentro Tissue marcó un hito en la industria estableciendo una base sólida para futuras colaboraciones, se espera que este evento sea el primero de muchos eventos que seguirán fortaleciendo el vínculo entre Perú y Bolivia. El evento se realizó este fin de semana en las instalaciones del hotel Crowne Miraflores donde se congregaron importantes personalidades del sector empresarial.