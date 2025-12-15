Poder Judicial condenó a 17 años de cárcel a tres policías que torturaron y abusaron sexualmente de la ciudadana trans Azul Rojas

El Poder Judicial, ordenó la captura a nivel nacional contra tres efectivos policiales de la comisaría Casa Grande de La Libertad, por torturar y abusar sexualmente de una ciudadana trans y activista de la comunidad LGBTI, Azul Rojas Marín, el 25 de febrero del 2008.

Esta medida fue dictada en mayoría, por el Tercer Juzgado Penal Colegiado luego de condenar a 17 años de pena privativa de la libertad a los policías Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero, por los delitos de tortura y violación sexual agravada contra Azul Rojas, de la comunidad LGTBI.

Además, se impone la inhabilitación de ejercer el cargo público y el pago 150 mil soles de reparación civil que deberán pagar los sentenciados de forma solidaria a favor de la agraviada.

Los hechos de violencia referidos ocurrieron el 25 de febrero cuando la ciudadan trans fue detenida por los efectivos policiales cuando se trasladaba a su vivienda. En ese instante la insultaron, golpearon y la subieron a un vehículo policial para llevarla a la comisaría de Casa grande, donde fue agredida sexualmente. Para la Fiscalía todas estas agresiones fue un acto de tortura en agravio de Azul Rojas.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, Ketty Garibay Mascco, expuso los hechos y sustentó la calificación jurídica de los delitos y los medios probatorios admitidos en la etapa de investigación.

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Ketty Garibay Mascco, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, probó con los hechos sustentados en su acusación. Estos comprenden la detención arbitraria, maltratos físicos, psicológicos, así como la violación sexual de la agraviada por parte de los policías, ocurrido en 2008, en Trujillo, La Libertad, como una forma de castigo por no brindar información y denigrarla por su orientación sexual.