Pablo Guede será presentado este martes en Matute como nuevo entrenador de Alianza Lima

El argentino Pablo Guede será presentado oficialmente como nuevo director técnico de Alianza Lima, este martes 16 de diciembre a las 3:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute para la temporada 2026, marcando el inicio de una nueva etapa para el club íntimo, reemplazando a su compatriota Néstor Gorosito.

Franco Navarro el director deportivo de Alianza Lima, fue el encargado de cerrar el fichaje de Guede, viajando a la Argentina, siendo la idea de la entidad blanquiazul, apostar por otra idea futbolística, diferente a la de Néstor Gorosito. Veremos si la puede plasmar y si puede llegar al plantel actual, siendo muy exigente en los horarios de entrenamiento.

En medio de la expectativa que se generó en Alianza Lima por la llegada de Pablo Guede, la prensa argentina calificó el fichaje del entrenador en mención, resaltando sus recientes y malos resultados que dejó en el fútbol mexicano. «En el conjunto mexicano, Guede dirigió 25 partidos con un saldo de 5 triunfos, 3 empates y 17 derrotas, por lo que su más reciente antecedente no es del todo bueno», explicaron en TNT Sports Argentina.

También están por cerrar el fichaje del atacante argentino Federico Girotti de 26 años, que actualmente pertenece a Talleres de Córdoba, y el acuerdo sería tener el 50% de su pase por parte de Alianza Lima, y el otro 50% se quedaba en Talleres. El otro fichaje confirmado ayer fue la de Luis Ramos, delantero peruano que viene del América de Colombia.