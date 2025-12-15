Ozu lanza propuesta Nikkei para llevar a casa en estas fiestas

Ozu, ubicado en Surco, lanza una propuesta especial para celebrar la Navidad en casa. Pensada para quienes disfrutan de los sabores asiáticos y buscan una alternativa distinta para la cena del 24, la carta reúne opciones que combinan técnica oriental y preparaciones clásicas de estas fechas.

El menú incluye pechugas de pavo al horno con aderezo tradicional y salsa gravy, y panceta cocinada a baja temperatura, acompañada de una salsa oriental de la casa. Como guarniciones, se ofrecen dos ensaladas: Waldorf y una opción fresca con mix de lechugas, tomatitos cherry, láminas de kiuri y rabanito, frutos secos picados e hilos de zanahoria con vinagreta de la casa.

También se incorporan dos de sus arroces más representativos: el arroz Bangkok, salteado al wok con clara de huevo, jamón ahumado, espárragos, cebolla blanca y aceite de ajonjolí; y el arroz Thai, preparado al wok con mix de verduras, piña confitada, frutos secos, toques de curry y leche de coco.

Para completar los sabores tradicionales, el menú incluye porciones de puré de camote y puré de manzana.

La Cena Navideña para cuatro personas tiene un precio de S/ 350.00. Los platos también pueden adquirirse por separado para complementar otras preparaciones. Debido a la cantidad limitada, se recomienda realizar pedidos con anticipación al 980 838 434.

Datazo:

Ozu. Av. Benavides 4862, Surco, Lima. Horarios: Lunes – Viernes: 12:30 p. m. a 4:00 p. m. y 7:00 p. m. a 11:00 p. m. | Sábado: 12:30 p. m. a 11:00 p. m. | Domingo: 12:30 p. m. a 5:00 p. m. Reservas: 980 838 434 Instagram: @ozufusion.