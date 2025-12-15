Megaoperativo en el Callao:Fiscalía allana vivienda del gobernador del Callao Ciro Castillo

Cerca de 27 allanamientos y 7 detenidos por “Los Socios del Callao”, banda criminal presuntamente liderada por Ciro Castillo

Autoridades no ubicaron al gobernador Ciro Castillo Rojo durante la intervención. Se investiga un perjuicio por contrataciones irregulares en el GORE

La Fiscalía allanó la vivienda del gobernador del Callao, Ciro Castillo, dentro de una megaoperación que abarcó cerca de 27 inmuebles, la cual está vinculada a una investigación por una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno Regional.

Según las pesquisas de la Dirincri, esta banda habría operado desde el 2023 direccionando contrataciones para evadir los procesos de selección pública, atomizando el presupuesto en montos menores a 8 UIT.

La madrugada de hoy, agentes de la Policía y representantes del Ministerio Público desplegaron un amplio operativo en el Callao, durante el cual incursionaron simultáneamente en veintisiete inmuebles relacionados con investigaciones sobre corrupción en la administración pública. El procedimiento apunta a la presunta existencia de una red criminal integrada por funcionarios y servidores públicos, señalando como presunto cabecilla al actual gobernador regional, Ciro Castillo. La intervención se realizó principalmente en viviendas y oficinas vinculadas a autoridades y empleados del Gobierno Regional del Callao, con el objetivo de reunir pruebas acerca de posibles delitos de colusión y direccionamiento de contrataciones estatales.

Las acciones coordinadas entre las fuerzas del orden derivaron en la detención preliminar de siete personas, todas bajo sospecha de integrar una organización criminal denominada “Los Socios del Callao”. De acuerdo con información de la Fiscalía, la red habría manipulado procedimientos de contratación pública durante el último año, ocasionando un perjuicio al Estado superior a un millón y medio de soles. El operativo, que contó con la presencia de equipos especializados y vehículos policiales, concentró la atención en la residencia de Castillo sin lograr ubicarlo en el lugar, aunque su orden de captura sigue vigente.

Acusaciones de corrupción y órdenes de detención

El expediente fiscal involucra al gobernador regional, Ciro Castillo Rojo, como supuesto líder de “Los Socios del Callao”, red que estaría conformada por empleados y exfuncionarios del gobierno regional. Las autoridades atribuyen a este grupo el fraccionamiento de contratos públicos, adjudicando servicios y compras por montos que no superan las ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), límite que exime a dichas contrataciones del proceso regular de licitación pública. Bajo esta modalidad, según la investigación, los implicados habrían favorecido de manera sistemática a determinados proveedores a través de la emisión de órdenes de compra directas.

Entre los detenidos figuran asesores clave y responsables de oficinas estratégicas, como Jimmy Alexander Boo Cárdenas, asesor del gobierno regional, y Hiromi Zuñiga Jauri, jefa de la oficina de logística, a quienes se señala de coordinar con otros empleados para beneficiar a empresas específicas. Además, la captura alcanzó a encargados de almacén, especialistas en adquisiciones y presuntos proveedores que habrían participado en la red. Las disposiciones judiciales autorizan hasta quince días de detención preliminar, mientras avanza la recopilación de pruebas y toma de declaraciones.



Ciro Castillo no habido

El General PNP, Luis Lira Limo, indicó que el titular del Gore se encuentra no habido desde que salió la resolución del allanamiento. El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.



El Ministerio Público y la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP realizaron un megaoperativo de allanamiento a 27 inmuebles del Callao en el marco de las investigaciones por el caso ‘Los Socios del Callao’. Las indagaciones involucran al gobernador regional de la localidad, Ciro Castillo, por quien se solicitó una detención preliminar de 15 días y cuenta con una orden de búsqueda y captura. Sin embargo, se encuentra no habido.De acuerdo con el director contra la corrupción de la PNP, el general Luis Lira, el presidente del Gore se encuentra no habido desde hace cuatro días y tampoco fue visto al momento de las diligencias fiscales en su casa en La Punta. «Ya no se le ha visto al señor, no lo hemos visto desde que salió la resolución (del allanamiento)», afirmó.

Castillo Rojo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión al ser sindicado como el supuesto líder del grupo delictivo que operó desde el 2023 y que se habría encargado de direccionar contratos en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por un total de S/ 1.461.121,10.



Después del allanamiento, Humberto Abanto, abogado de Castillo, señaló que no fue informado sobre la existencia de la carpeta fiscal ni se les solicitó presentar descargos en el caso. Además, Abanto anunció que interpondrán un recurso de apelación para invalidar la diligencia fiscal.

El letrado aseguró que la diligencia fiscal en la residencia de su defendido fue considerada «infructuosa» al no hallarse pruebas relevantes para la investigación. No obstante, evitó comentar sobre el paradero del gobernador regional. «No voy a responder ese tipo de preguntas», exclamó.



El caso ‘Los Socios del Callao’

Según la tesis fiscal, esta presunta organización criminal, supuestamente liderada por Castillo Rojo, habría manipulado contrataciones en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por un total de S/ 1.461.121,10.

Para el Ministerio Público, funcionarios y empleados del Gobierno Regional habrían utilizado sus posiciones para adjudicar contratos igualo menor de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a diversas empresas, con el propósito de eludir los procesos de selección que exige la ley.Estas presuntas contrataciones irregulares habrían comenzado durante la gestión de Castillo, desde enero de 2023 hasta febrero de 2024, sumando un total de 63 adjudicaciones.