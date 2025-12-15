Manchester United en Old Traford igualó 4-4 ante Bournemouth en cierre de la fecha 16 de la Premier League

En partido que cerró la décima sexta fecha de la Premier League, Manchester United no pudo de local y empató 4-4 ante Bournemouth, que tuvo lleno de emociones. Los ‘Diablos Rojos’ tuvieron un buen arranque y se pusieron en ventaja a los 13’con gol de Amad Diallo, pero la visita igualó a los 40’ por medio de Antoine Semenyo. Antes del descanso, Casemiro hizo el segundo del United con golpe de cabeza.

Sin embargo, el inicio del complemento fue perfecto para el Bournemouth, pues a los 46’ Evanilson consiguió empatar y a los 52’ Marcus Tavernier le dio vuelta al partido. Los dirigidos por Ruben Amorim no encontraban el camino, pero a los 77’ Bruno Fernandes consiguió el empate de tiro libre y solo dos minutos después Matheus Cunha hizo el 4-3.

Pero la historia no terminaba ahí pues Eli Junior Kroupi consiguió el 4-4 a los 84’. En los minutos finales, Bournemouth tuvo dos oportunidades claras de gol, pero el arquero Senne Lammens lo evitó de gran manera. Manchester United sumó 26 puntos y está sexto en la tabla de posiciones, mientras que el Bournemouth es décimo tercero con 21 unidades.