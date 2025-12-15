Limpieza lingual: el hábito que ayuda a prevenir el mal aliento y mejora la salud bucal

Limpieza lingual: el hábito que ayuda a prevenir el mal aliento y...

La halitosis afecta a cerca del 30 % de la población mundial, según el MINSA

¿Sabías que la lengua puede ser la causa principal del mal aliento? Aunque cepillarse los dientes es fundamental, muchas personas olvidan limpiar la lengua adecuadamente y es aquí donde se acumulan bacterias y residuos que generan halitosis (mal aliento). Según el Ministerio de Salud (MINSA), esta condición afecta a cerca del 30 % de la población mundial, por lo que incluir la limpieza lingual en la rutina diaria puede marcar una gran diferencia en nuestra salud.

Aunque la halitosis tiene múltiples causas y suele relacionarse con una mala higiene bucal o con el consumo de ciertos alimentos, la lengua es en realidad una de las principales responsables del mal olor, debido a la acumulación de bacterias en su superficie rugosa. Se cree que puede albergar millones e incluso miles de millones de microorganismos, según la revista científica Oral Diseases.

“La lengua acumula bacterias y restos que, al descomponerse, liberan gases con mal olor. Por eso, una buena limpieza lingual es clave para mantener el aliento fresco”, sostuvo el Dr. Ítalo Funes Rumiche, cirujano dentista y exdirectivo del Colegio Odontológico del Perú.

Hábitos diarios para mantener el aliento fresco todo el día

Según el Dr. Funes, estas son las principales acciones para prevenir la halitosis:

Limpia tu lengua todos los días: Usa un limpiador lingual y pásalo suavemente desde el fondo hacia la punta de la lengua para retirar la capa blanca. Así eliminas bacterias y residuos que causan mal olor, y mantienes una sensación de frescura en la boca.

Cepilla tus dientes y encías al menos dos veces al día: Usa una pasta dental fluorada (mínimo 1000 ppm de flúor) para reforzar el esmalte y prevenir caries. Puedes complementar la rutina con un enjuague bucal con CPC, que reduce las bacterias y mantiene el aliento fresco por más tiempo.

Usa cepillos interproximales: Ayuda a eliminar los restos de alimentos que se acumulan entre los dientes y previene la formación de placa bacteriana. Complementa tu rutina con hilo dental.

Mantén una buena hidratación: Bebe suficiente agua para estimular la producción de saliva, que limpia la boca de forma natural y ayuda a prevenir el mal aliento.

Evita el consumo excesivo de café, alcohol, tabaco y azúcares refinados: Estos hábitos resecan la boca, reducen la producción de saliva y producen el mal aliento.

Realiza visitas periódicas al cirujano dentista: Las revisiones regulares permiten detectar si el mal aliento tiene un origen dental o médico. En caso sea un problema bucal, el especialista brindará las indicaciones y el tratamiento adecuado para controlarlo.

“La limpieza lingual debe ser parte de la rutina diaria, igual que el cepillado dental. Es un paso simple, pero con un gran impacto en la salud bucal y la confianza personal”, destaca el especialista.