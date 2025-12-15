La Artista Colombiana María Esther Panesso presentará su obra en Lima este 18 de diciembre en Casona Ofelia

Con más de 500 obras vendidas en 12 países y exposiciones en ciudades como Tokio, Londres, Madrid, Nueva York, Miami, México, Bogotá y Santiago de Chile, la artista colombiana María Esther Panesso Mercado llega a Lima para presentar una selección especial de sus óleos y piezas más recientes, en un encuentro exclusivo con coleccionistas, amantes del arte y público peruano. La muestra reunirá obras que rinden homenaje a la fuerza femenina y a los matices emocionales que caracterizan la identidad latinoamericana.

La presentación tendrá lugar el 18 de diciembre a las 6:30 p.m. en Casona Ofelia, un espacio cultural limeño que se ha convertido en punto de encuentro para nuevas propuestas artísticas de la región y que en los próximos días será la noveno espacio en Barranco en recibir el escudo Azul de la UNESCO, una valiosa distinción al cuidado del patrimonio cultural.

Panesso, conocida en el mundo artístico como “Mercado”, continúa consolidándose como una de las artistas emergentes colombianas de mayor proyección internacional. En octubre pasado, tras un riguroso proceso de curaduría, se convirtió en la tercera colombiana – y la más joven – en exhibir su obra en los 122 años de historia del prestigioso Salón de Otoño de París, uno de los eventos artísticos más influyentes de Europa y cuna de maestros como Picasso, Matisse y Modigliani.

“Pintar es mi forma de contar historias y de honrar la resiliencia de las mujeres latinoamericanas. Para mí es un privilegio poder compartir mi trabajo con el público peruano y que mejor que en un lugar tan emblemático como la Casona Ofelia, un reconocido ecosistema de exposición para múltiples artistas peruanos e internacionales”, aseguró la artista, cuyo estilo combina óleo, acrílico dorado y plateado, y relieves en pasta, una técnica que se ha convertido en su sello personal.

Reconocida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres colombianas más creativas del mundo, la artista afirma que el motor de su carrera ha sido la disciplina, la fe y el legado de su padre, quien la llevó a sus primeras clases de pintura y alimentó su pasión desde niña.

La presentación en Casona Ofelia representa un encuentro especial entre la artista y el público peruano, donde compartirá no solo parte de su obra reciente, sino también la historia que inspira cada pieza.

Sobre María Esther Panesso:

María Esther Panesso es pintora desde la infancia; pero además es abogada colombiana y administradora de profesión que cuenta con un MBA por el IE de España. Durante la pandemia retomó la pintura de manera profesional, construyendo una trayectoria acelerada que hoy la ha llevado a exhibir en museos y galerías de renombre. En 2023 fue seleccionada por expertos de la Universidad de Yale para exponer y subastar su obra en el Museo Beka del Rockefeller Center en Nueva York, convirtiéndose también en la primera colombiana en llegar a ese espacio. Así como la colombiana más joven en exponer en el Salón del Otoño en París. María Esther viene exhibiendo su arte por el mundo, a través de exposiciones exclusivas en Londres, Madrid, Nueva York, Miami, México, Bogotá, Santiago de Chile y próximamente Lima.

Su trayectoria incluye más de 500 obras vendidas en 12 países y exposiciones en Tokio, Londres, Madrid, Nueva York, Miami, Ciudad de México, Bogotá y Santiago de Chile. En 2023 fue seleccionada por expertos de la Universidad de Yale para exponer en el Museo Beka del Rockefeller Center, consolidándose como la primera artista colombiana en presentar obra en ese espacio.

Sobre su llegada al Perú, la artista señaló: “Lima es una ciudad con una sensibilidad artística especial. Es un honor compartir con el público peruano una obra que celebra la valentía, la espiritualidad y el simbolismo femenino que caracteriza a nuestra región en un lugar tan emblemático como la Casona Ofelia de Barranco”.

El evento en Casona Ofelia será de acceso libre con registro previo y está dirigido a coleccionistas, gestores culturales, artistas, periodistas especializados y público en general interesado en nuevas voces del arte latinoamericano contemporáneo.

Datos del evento:

Artista: María Esther Panesso Mercado (“Mercado”)

Fecha: miércoles 18 de diciembre

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Casona Ofelia, Barranco, Lima

Ingreso: Libre con registro previo (consultar enlace o contacto del organizador)