Kany García regresa a Perú para presentar su nuevo disco en esperado concierto

Kany García vuelve a Lima para conseguir un nuevo Sold Out, esta vez la autora de éxitos como “Te agradezco” y “Para siempre” se presentará el 7 de mayo en el Arena Monumental, la multipremiada cantautora regresa al país para presentar sus nuevas canciones y los cásicos que la han convertido en un ícono musical con un show completamente renovado y cargado de emoción. Las entradas salen a la venta este 12 de diciembre en Ticketmaster con una preventa exclusiva para clientes Interbank con un descuento especial del 20%.

La ganadora de seis Grammys Latinos (incluidos el de Mejor álbum de Cantautor ganado de manera consecutiva), es una de las principales artistas de Puerto Rico que brilla con su pop y trova sensible y contemporánea en medio de todas las propuestas de música urbana de su país, Kany se formó en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, pero se ha nutrido del folclore, del rock para conectarse de modo más directo con la Nueva Trova y la canción protesta.

Kany García viene a Lima tras lanzar recientemente su nueva canción llamada “Tierra Mìa”, sencillo con el que adelanta su nuevo álbum previsto para lanzarse en 2026, el tema aborda la relación emocional con Puerto Rico desde la nostalgia, el afecto y una mirada crítica que reconoce tanto la belleza como los desafíos de su entorno.

El lanzamiento llega acompañado de un video dirigido por Ismael de La Trinidad y Juanky Álvarez, filmado en un patio puertorriqueño que evoca la infancia, los afectos y los paisajes cotidianos que marcan la memoria de la isla. Entre una casa de árbol, vegetación tropical, una niña jugando y la bandera de Puerto Rico, las imágenes amplifican la nostalgia que atraviesa la composición, según refiere la revista Rolling Stone.

Con su voz única, sus letras profundas y la conexión incomparable que crea en vivo, Kany promete una noche íntima, poderosa y llena de historias que trascienden. Una experiencia imperdible para quienes han encontrado refugio, fuerza y verdad en su música.

Prepárate para cantar, sentir y vivir una velada inolvidable. Kany García, este 7 de mayo en el Arena Monumental. La venta empieza el 12 diciembre con una preventa exclusiva con Interbank 20% de descuento.