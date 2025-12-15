Jorge Carrascal. Una cita con la gloria de Escallón Villa para el mundo

Ricardo Bello Espinosa

Director Revista Corner @cornerctg

(Especial para Diario UNO)

De Escallón Villa para el mundo este joven cartagenero salido del barrio de Chiquinquirá. por separación de sus padres se fue a Escallón Villa y tenía en el futbol una puerta de escape de sus emociones y el entorno que lo rodeaba.

Su momento presente tiene esos grandes logros, pero no olvida sus raíces como lo manifestó el día que conquistó la copa libertadores dónde manifestaba humildemente «un saludo a toda la gente de Escallón Villa los Calamares y Chiquinquirá y de todos los lados de Cartagena, los quiero mucho»

Desde muy niño estaba en las canchas del barrio escallón villa y de los calambres .su tío Jorge Guardo lo llevo a las divisiones menores de academia de crespo y de los heroicos realizó el curso completo representado a Bolívar.

«Un día en Medellín se perdió tres días con otro compañero y la delegación se vino adelante mientras los dirigentes, preocupados lo buscaban» nos manifestó Roberto Saer dirigente deportivo.

Llegó a Millonarios dónde Ricardo Lunari le dio la oportunidad, pasó por Sevilla F.C. el futbol de Ucrania, River Plate dónde tuvo la confianza de Marcelo Gallardo ganando varios títulos. CSKA de Moscú. y fue solicitado por Flamengo donde su técnico Filipe Luis un equipo de tradición y mucho más visible para la afición en Sudamérica.

Recientemente ha conquistado 4 Títulos: 29 de noviembre Copa Libertadores de América en Lima-Perú, luego Título del Brasilerao en Brasil. Dos títulos en Qatar y está a las puertas del quinto en la Copa Intercontinental torneo FIFA al enfrentar al París Sant Germán Sus dos títulos en Qatar Son el Derby de las Américas al derrotar Flamengo 2-1 al Cruz Azul. Luego, la Copa Challenger al derrotar Flamengo 2 -0 al Pyramids F.C. en este partido, aunque no marco goles Jorge Carrascal fue catalogado el jugador más destacado del partido. el día miércoles será Titular ante París Sant Germán y podría ser el sétimo jugador. Colombia en ser campeón intercontinental con su club entrando en ese cuadro privilegiado de campeones si vence al París Saint German.

Los jugadores colombianos campeones han sido Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio “Chicho” Serna con Boca Juniors en el 2000 en Tokio. Fredy Rincón con el equipo brasileño de Corinthians el año 2000 por vez primera en Qatar, Fabián Vargas integrante de Internacional de Brasil el año 2006 y James Rodríguez con Real Madrid siendo el único Jugador Colombiano que ha podido levantar el trofeo con un equipo no suramericano. Jorge Carrascal este miércoles ante París Sant Germain espera ingresar a este grupo selecto, será también la primera oportunidad para ambos equipos de ganar el torneo continental

Este partido será el miércoles 17 de diciembre a las 12 del día y podría ser observado por Direct tv Será una nueva cita con la Gloria para Jorge Carrascal que espera seguir subiendo su nivel para estar en el Mundial de fútbol 2026 con la selección Colombia de Néstor Lorenzo El mejor de los éxitos para Jorge Carrascal .de Escallón Villa para el mundo y una nueva cita con la gloria