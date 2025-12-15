JNE cierra el caso de Acción Popular: sin elecciones 2026 ni derecho a apelar

El máximo organismo electoral confirmó que la decisión es definitiva y que el partido no podrá convocar nuevas primarias para participar en los comicios generales



El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó este sábado que Acción Popular quedó excluido de las elecciones generales de 2026. La decisión responde a la nulidad de sus elecciones primarias por «vicios sustanciales» que atropellaron los principios de democracia interna y debido proceso. El organismo electoral dejó claro que no hay vuelta atrás: la resolución es inapelable y el partido no podrá realizar nuevas primarias.

Una puerta que se cerró para siempre

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, explicó en RPP que la naturaleza constitucional del organismo impide cualquier recurso de apelación. «De acuerdo con nuestro marco constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en última y definitiva instancia todo aquello que tiene que ver con materia electoral», señaló la funcionaria.

Esta característica convierte al JNE en la máxima autoridad electoral del país. Sus fallos no admiten revisión judicial ni política. El caso de Acción Popular ilustra cómo los errores en procesos internos pueden costar la exclusión total de una contienda electoral.

Sin marcha atrás en el calendario

Clavijo también descartó que el partido pueda convocar nuevas elecciones primarias. Las etapas del cronograma electoral no se pueden revertir. «Ya las etapas no pueden retrotraerse, no podemos regresar a aquella etapa que ya culminó el 30 de noviembre y el 7 de diciembre», afirmó.

El cronograma electoral es «inquebrantable», según la funcionaria. Cada fase debe cumplirse según lo establece la ley. Este principio garantiza que las elecciones generales se realicen en la fecha prevista y que el cambio de autoridades ocurra conforme al calendario legal.

Próximos pasos del proceso electoral

El JNE emitirá este 15 de diciembre las resoluciones de la segunda etapa del proceso. Estas incluyen la proclamación oficial de los resultados de las elecciones primarias de los demás partidos. La información proviene de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

«Próximamente se estarán emitiendo las resoluciones que corresponden a esa segunda etapa que es la que tiene que ver con la proclamación de los resultados de las primarias», remarcó Clavijo. Mientras tanto, Acción Popular enfrenta un escenario político adverso sin posibilidad de participar en los comicios de 2026.