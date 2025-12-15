Javier Rabanal será el nuevo técnico de Universitario de Deportes en reemplazo de Jorge Fossati

Se acabó el misterio. En medio de días tensos por filtraciones de que la Administración de Universitario de Deportes, no se decidía por dos opciones que manejaba (la otra era la de Fabián Bustos), hoy lunes se conoció que la balanza se inclinó por el entrenador español Javier Rabanal (contactado por Álvaro Barco director deportivo), quien esta semana se desliga oficialmente del club Independiente del Valle de Ecuador.

Rabanal de 46 años y con una temporada al frente de IDV, es un profesional muy comprometido por trabajar con las canteras, lo cual sedujo a la directiva crema, quien busca potenciar a sus canteras, aunque claro está los objetivos en el 2026 será buscar el Tetracampeonato a nivel local, y hacer una buena participación en la Copa Libertadores, buscando pasar a los cuartos de final.

Pero Rabanal no vendría solo, pues la idea es que, en concordancia con Álvaro Barco, director deportivo de la “U”, busquen un “nueve” extranjero, que compita con Álex Valera, habiendo en carpeta varios nombres, aunque el que se voceo mucho como Claudio Spinelli, no sería factible, por el alto costo de quien por ahora juega en IDV.

Lo que no se sabe tras hacerlo oficial en sus redes de Universitario, cuando vendría al Perú, para conocer las instalaciones de Campo Mar y el mismo Monumental, y planificar cuando inician la pretemporada, y completar el plantel, tras la salida de varios jugadores como el argentino Diego Churín, los uruguayos Sebastián Britos y Gabriel Costa, el ecuatoriano-peruano Jairo Vélez y el chileno Rodrigo Ureña.

De otro lado, se conoció que la Universidad de Chile, será el rival de Universitario el lunes 26 de enero para la “Noche Crema”, en el cual se presentará al plantel a la hinchada crema.