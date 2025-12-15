Fiscalía de Corrupción de Lima Norte realizó jornada solidaria navideña 2025 para niños pobres de Independencia

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte llevó a cabo una jornada de solidaridad navideña para más de 120 niños del Asentamiento Humano San Camilo del Comité N°4 del distrito de Independencia, con el fin de brindar alegría y esperanza a los niños pobres de la zona durante esta Navidad.

La actividad contó con diversas dinámicas como concursos, bailes, un show infantil interactivo, la tradicional chocolatada y la entrega de juguetes a cargo de Papá Noel, elementos que generaron entusiasmo entre los menores asistentes.

La magistrada María del Carmen Ruiz Hurtado, Fiscal Superior de la FECOF, enfatizó que la iniciativa es producto de la solidaridad que nace del corazón, y destacó el apoyo y la participación de los fiscales y personal administrativo como fundamentales para lograr un impacto positivo duradero en la vida de los niños.

«El propósito central es regalar una Navidad llena de amor y felicidad a los niños con menos recursos», señaló la magistrada. Además, agregó que la jornada busca sensibilizar a la sociedad sobre la relevancia de la seguridad y la responsabilidad social en la lucha contra la pobreza infantil: «Nuevamente nos unimos para marcar una diferencia real en la vida de quienes más lo necesitan».