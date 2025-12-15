Extorsionadores paralizan empresa de buses Etcapsa: exigen S/ 20 mil bajo amenaza de atentados

Cerca de 80 unidades permanecen sin operar desde el sábado tras mensajes intimidatorios contra conductores y vehículos de la ruta Callao-Ate



La empresa de transporte Carmen de la Punta S.A., conocida como Etcapsa, mantiene suspendidas sus operaciones desde el último fin de semana debido a extorsiones que afectan a sus conductores. Las amenazas han paralizado aproximadamente 80 unidades que cubren la ruta Callao-Ate, dejando sin servicio a miles de usuarios que dependen de esta línea para movilizarse entre ambos distritos.

Los delincuentes enviaron mensajes intimidatorios exigiendo un pago total de 20 mil soles. La cuota se divide en dos partes: 10 mil soles como pago inicial y otros 10 mil soles mensuales. Si la empresa no cumple, los extorsionadores amenazan con atentar contra las unidades de transporte y los propios trabajadores. RPP tuvo acceso a estos mensajes que evidencian la gravedad de la situación.

Conductores temen por sus vidas

El clima de terror ha llevado a los choferes a evaluar abandonar el rubro. Un conductor de la empresa expresó su desesperación: «Desde el día sábado es que no trabajamos. Del 100 % estarán trabajando 5 %. No salgo a trabajar, y si sales a trabajar, si vas a salir o regresas a casa, o no regresas a casa, ese es el temor».

El trabajador también reveló que la situación se define día a día. «Vamos a ver qué se dice en el día hasta en la noche y mañana podremos elaborar o no. Si no hay solución, tendremos que dedicarnos a otro rubro», agregó, evidenciando que muchos consideran retirarse del transporte público para proteger sus vidas y la tranquilidad de sus familias.

Autoridades responden con presencia policial insuficiente

Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú resguardan actualmente el patio taller de Etcapsa, ubicado en la avenida Ferrocarril, urbanización Santa Elvira, en Ate Vitarte. Sin embargo, los trabajadores consideran esta medida insuficiente y exigen mayor protección.

Las 80 unidades permanecen inmovilizadas en el paradero hasta nuevo aviso. Los trabajadores demandan que las autoridades no permitan que esta denuncia pase desapercibida, reclamando acciones concretas que garanticen su seguridad y permitan reactivar el servicio de transporte que moviliza a miles de personas diariamente.