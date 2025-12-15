ESSALUD: Salvan la vida a niña de dos años que aspiró alfiler

Una emergencia que pudo terminar en tragedia se transformó en una historia de esperanza. Médicos del Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud salvaron la vida de una niña de 2 años y 2 meses que aspiró accidentalmente un alfiler mientras jugaba en su casa. Gracias a la oportuna y precisa intervención quirúrgica, la pequeña podrá pasar la Navidad junto a su familia.

La menor, identificada con las iniciales T.H.S. y procedente de Huancayo, llegó en estado crítico tras presentar severa dificultad respiratoria, llanto inconsolable, irritabilidad y exceso de saliva, signos claros de obstrucción de la vía aérea.

La menor fue atendida inicialmente en el Hospital Ramiro Prialé de Junín, donde se confirmó mediante estudios que un alfiler se encontraba alojado en su vía aérea. Debido a la complejidad del caso y al peligro inminente para su vida, fue referida de emergencia al Hospital Almenara, centro de referencia nacional en procedimientos de alta especialización.

BRONCOFOBROSCOPÍA

A su llegada, la niña fue evaluada de inmediato por el Dr. Carlos Figueroa Alfaro, médico especialista del Servicio de Cirugía de Tórax. Ante el compromiso respiratorio severo, se dispuso su ingreso urgente a sala de operaciones, y se le realizó una broncofibroscopía de emergencia.

Gracias a la precisión y experiencia del equipo médico, se logró retirar exitosamente el cuerpo extraño, evitando complicaciones potencialmente mortales como asfixia, neumonía aspirativa, perforación bronquial o colapso pulmonar. “Estoy muy agradecida con los médicos y al Hospital Almenara por haber salvado a mi hijita”, dijo emocionada Marilia Huamán Turco, madre de la niña.

Este tipo de accidentes es frecuente en menores de 1 a 3 años, etapa en la que los niños suelen explorar su entorno introduciendo objetos en la boca. Por ello, EsSalud hace un llamado a los padres, las madres y cuidadores a reforzar la vigilancia y mantener fuera de alcance objetos pequeños como alfileres, monedas, botones, piezas de juguetes y otros elementos que puedan causar obstrucciones respiratorias en los niños.