Dictan orden de ubicación y captura contra gobernador regional del Callao, Ciro Castillo

La Fiscalía Anticorrupción del Callao informó que se dictó orden de ubicación y captura contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, tras un operativo que incluyó el allanamiento de más de 20 inmuebles en Lima y Callao.

Según informó el Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción del Callao allanó 27 inmuebles y logró la detención preliminar judicial de 4 funcionarios públicos del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao).

Las diligencias están a cargo del fiscal provincial Wils Gonzáles Morales y el fiscal adjunto provincial Julio Cupe Gonzáles, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con la investigación fiscal, una presunta organización criminal denominada «Los socios del GORE Callao» habría operado durante el año 2023, evitando los procesos de selección establecidos por ley y direccionando más de 60 contrataciones públicas por un monto total de S/ 1 461 121.10.

La investigación alcanza a 15 funcionarios y servidores públicos del GORE Callao, quienes habrían coordinado la emisión irregular de órdenes de compra y servicio para favorecer a determinados proveedores, incluyendo al gobernador regional Ciro Castillo Rojo, para quien se dispuso orden de ubicación y captura.

Desarticulación de red criminal

Sobre el operativo, el director de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP, Luis Alberto Lira Limo, señaló que se ejecutó un megaoperativoen cumplimiento de una resolución judicial contra una presunta organización criminal que operaba dentro del Gobierno Regional del Callao.

«Esta organización criminal vino operando del año 2023 a la fecha, donde se direccionaban bienes y servicios para favorecer a dos proveedores«, indicó Lira Limo.

Además, precisó que se dictó detención preliminar para 11 involucrados, de los cuales 3 se encuentran en el extranjero y 8 en el Perú, entre ellos el gobernador regional, quien no ha sido detenido hasta el momento.

Asimismo, informó que la Dirección de Inteligencia trabaja para lograr la ubicación y posterior detención de Ciro Castillo, para quien se ha emitido una requisitoria en todos los puestos fronterizos y aeropuertos, a fin de evitar su salida del país.

Recurso de apelación

Por su parte, Humberto Abanto, abogado del gobernador regional del Callao, cuestionó la medida judicial y anunció que presentarán un recurso de apelación.

«Vamos a apelar a la decisión (…) es bastante vaga», sostuvo Abanto, al señalar que «el allanamiento se justifica en que, según el juez, suele haber, en la casa de los jefes de organizaciones criminales, documentación. Eso es una vaguedad», añadió.

Finalmente, reiteró que la defensa legal de Ciro Castillo interpondrá los recursos correspondientes dentro del marco legal.