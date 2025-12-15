Denuncian de abuso de poder a la municipalidad de Cieneguilla contra actividad navideña infantil (VIDEO)

Vecinos del distrito turístico y ecológico denunciaron que el personal de serenazgo del distrito de Cieneguilla, presuntamente actuando bajo órdenes del señor Emilio Chávez alcalde del distrito, han retirado de forma arbitraria y con abuso de poder la publicidad de una actividad navideña dirigida a los niños del distrito.

En horas de la mañana, personal de serenazgo procedió a retirar la publicidad que invitaba a todos los niños de Cieneguilla a un evento navideño que incluiría show infantil, sorteo de bicicletas, juegos inflables y entrega de regalos.

Acusación de Abuso de Poder:

Los vecinos criticaron la acción, calificando de un acto de abuso de poder por parte del señor alcalde Emilio Chávez, presuntamente buscando impedir una actividad benéfica, cuyo único objetivo es llevar alegría a los niños de la comunidad en Navidad.

Vecinos enfatizan que los niños del distrito merecen celebrar la Navidad, recibir regalos y tener esperanzas, pidiendo al señor Emilio Chávez que «no actúe con tiranía» y permita que cualquier persona o vecino de buena voluntad pueda llevar un presente a la infancia de Cieneguilla.

Los vecinos finalizan que «la Navidad es amor, la Navidad es compartir, la Navidad es paz», e insistimos a la autoridad local a cesar el uso del personal de serenazgo para hacer «muestra de su poder y tiranía».

Las actividades gratuitas que se promueven, pese a los obstáculos y están programadas para este Sábado 20 a las 3:00 P.M. en la Plaza de Armas de Cieneguilla así mismo para el día domingo 21 de diciembre desde las 9:00 A.M. en el campo deportivo san Nicolás de Tolentino en el primer sector y 2:00 P.M en el campo deportivo Río Seco en el cuarto sector del distrito de Cieneguilla.