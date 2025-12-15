CRIS MJ, el nuevo Rey del reggaetón remeció el Arena Monumental!

El sábado durante más de 120 minutos , el cantante chileno CRIS MJ remeció con su toque urbano el recinto del Arena Monumental donde se dieron cita más de 5,000 personas entre jóvenes, niños y padres de familia que no se resistieron al ritmo característico del intérprete sureño.

Con la producción de Pika Promotion, el evento se inició con Dj Peligro y al promediar las 11:00 de la noche, Cris MJ irrumpió en el escenario cantando «Apocalipsis» en medio de una atmósfera surrealista secundada por dos enormes caballos en escena, sumando un staff de media docena de bailarinas y su propio DJ.

Uno a uno fueron corriendo sus mejores temas como «Ponte bonita», «Pensamos rápido», «Mi facha «, «Diabólica» y «Daytona» que fueron coreados de principio a fin por el público que quedó atónito con el despliegue de audiovisuales y efectos especiales.

El sonido del intro de «Una noche en Medellín» fue un estallido de emociones en el que el público alcanzó su mayo efervescencia que continuó con «Si no es contigo», «Chica galáctica » y «Frozen».

FloyyMenor fue la sorpresa de la noche quien nterpretó junto a Cris , el éxito viral «Gata Only», además el robusto artista interpretó individualmente 2 canciones inéditas.

Cris MJ se despachó un repertorio de más de 35 canciones en una noche que no hizo más que reconfirmar el buen momento del artista en la elite urbana quien cerró su show con «Botellita de Champagne » y su nuevo hit «Vamo’ a bailotear «.

El autor de «Después de la 1», voló esta mañana en su jet privado en compañía de su padre a Santiago de Chile donde alistará su próximo show en el Estadio Nacional de su país.