¡Atención! Mañana se cierra inscripción para ser parte del proceso de compras del Programa de Alimentación Escolar 2026

• A la fecha, más de 200 postores de diversas regiones del país se han inscrito. También se informó que en 9 regiones, el plazo se amplía hasta el 18 de diciembre.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social señaló que mañana martes 16 de diciembre se cierra el registro de inscripción para ser parte del proceso de compras del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que ya tiene más de 200 postores inscritos, confirmando la confianza de los empresarios de la industria alimentaria por sumarse al reto de brindar alimentación de calidad a los estudiantes a nivel nacional.

También se informó que para Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Ica, Puno y Tacna el registro de participantes se ampliará hasta este jueves 18 de diciembre. Esta será la última oportunidad para incorporarse a este proceso que busca garantizar la dignidad, la calidad y la inocuidad de los alimentos destinados a más de 4.2 millones de escolares en todo el país.

El proceso de compras establece estándares estrictos para garantizar que los alimentos destinados a nuestros niños sean seguros, nutritivos y de calidad.

Por ello, cada empresa interesada en participar deberá cumplir con las fichas técnicas validadas por Perú Compras, para asegurar que los productos no contengan sustituciones ni ingredientes que comprometan la salud de los niños, que es la prioridad del Midis, al convocar este nuevo proceso de compras.

Así, desde el Midis enfatizaron que se han establecido controles y filtros rigurosos en el PAE, que impiden el registro de proveedores que hayan puesto en riesgo la salud de los escolares o que estén vinculados con actos de corrupción.

A la par, desde el PAE se ha garantizado el abastecimiento de alimentos adecuados que cumplen con los nutrientes y micronutrientes esenciales para el desarrollo físico e intelectual de los escolares para el 2026. Cada producto está diseñado bajo estrictos estándares técnicos para asegurar su calidad e inocuidad, evitando cualquier riesgo para la salud de los estudiantes.

En ese marco, se destacó el papel que cumple la industria alimentaria, a través del trabajo articulado con la Sociedad Nacional de Industrias. Asimismo, se fortalecerán as acciones de control, junto a la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la OECE, Digesa y Perú Compras.