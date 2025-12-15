Argentina ante España se jugaría el sábado 28 de marzo del 2026 en Doha-Qatar la finalísima

Si bien no hubo un anuncio oficial, Esteban Edul contó en ESPN F12 que en España aseguran que la intención de la FIFA para disputar la Finalissima entre el campeón de América, Argentina, y el monarca europeo, España, sería el próximo 27 de marzo de 2026 en una sede que le trae grandes recuerdos al conjunto de Lionel Scaloni.

El partido, que tenía una fecha estimada para el sábado 28 de ese mes, se adelantaría un día, y la intención es jugarlo en la ciudad de Doha, en Qatar, el viernes 27, en el lugar donde el seleccionado argentino se consagró campeón del mundo en 2022. La última FinalIssima fue ganada por Argentina en 2022, cuando goleó por 3-0 a Italia en Wembley con anotaciones de Di María, Dybala y Lautaro Martínez.

La confirmación de este gran duelo dependía de un factor clave: la selección española debía asegurar su clasificación al Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis De la Fuente terminó como líder e invicto de su grupo de las Eliminatorias Europeas y así ya tiene el boleto rumbo a Estados Unidos, Canadá y México.