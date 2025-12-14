Rodrigo Ureña cerca de fichar por Millonarios de Colombia que hizo llegar nueva oferta a Universitario

Millonarios sigue en marcha su pretemporada para llegar lo mejor preparado posible para lo que será la temporada 2026 en donde el Embajador busca volver a levantar un título. El conjunto albiazul ya confirmó la llegada de Carlos Darwin Quintero y también de Mateo García y en los próximos días podría oficializar el fichaje de tres futbolistas como son Sebastián Valencia, Julián Angulo y el chileno Rodrigo Ureña.

Frente a este último, el interés de Millonarios se reactivó hace unos días y al ser del gusto de Ariel Michaloutsos y de Hernán Torres se ha acelerado bastante la negociación con el volante chileno que fue tricampeón en Perú con Universitario de Deportes y también campeón con América y Tolima en el FPC.

Recientemente, el periodista Gustavo Peralta confirmó que ya había comunicación directa entre Millonarios y Universitario para el fichaje del volante chileno y aseguró que las negociaciones avanzan bastante bien y la idea es que los bogotanos paguen unos 600 mil dólares por el jugador.

Ya durante este domingo, el mismo periodista aseguró que el traspaso está cerca de darse y solo faltan algunos detalles mínimos que se podrían resolver tan rápido como mañana. De igual manera, otros periodistas en suelo peruano ya están dando por hecho la llegada de Ureña a Millonarios mencionando que ya arregló su salida y dando a entender que su destino está en Colombia. (Tomado del portal FutbolRed de Colombia).